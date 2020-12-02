ارتفاع إصابات كورونا فى المكسيك إلى مليون و122 ألفا و362 حالة

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ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المكسيك إلى مليون و122 ألفا و362 حالة، وذلك عقب تسجيل 8819 حالة إصابة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية.

وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الأربعاء أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 106 آلاف و765 حالة، وذلك عقب تسجيل 825 حالة وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.