محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"‎

قنا صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة، بحضور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، والدكتور ولاء جاد الكريم، المدير التنفيذى للوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة مشروعات المبادرة بالمحافظة، والمهندس رجب عرفه، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس عبده صالح مدير الهيئة القومية لمياه الشرب ورؤساء مجالس المدن وعدد من الجهات التنفيذية والمعنية بتنفيذ المبادرة .

ناقش المحافظ، خلال الاجتماع المشروعات التنموية والخدمات الأساسية التى تم الانتهاء منها والتى يجرى تنفيذها بالقرى المستهدفة للمرحلتين الأولى والثانية من المبادرة والتى شملت (22 مشروع بقطاع التربية والتعليم – 10 مشروعات بقطاع الصحة – 35 مشروع بقطاع مياه الشرب - 11 مشروع بقطاع الصرف الصحي- 4 مشروعات بقطاع الرى – 3 مشروعات بقطاع الخدمات البيطرية- 2 بقطاع الشباب والرياضة) .

وأكد الداودي، خلال الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتذليل أى تحديات أو معوقات تواجه عملية تنفيذ المشروعات، مؤكدًا على ضرورة أن يشعر المواطن فى تلك القرى بنتائج تلك المبادرة بصورة سريعة على أرض الواقع، لافتا إلى أن المبادرة شملت فى المرحلة الاولى 12 قرية بمراكز ابوتشت وفرشوط ودشنا، فيما شملت المرحلة الثانية 20 قرية بمراكز ابوتشت ونجع حمادى وفرشوط ودشنا والوقف وقنا وقوص .

يأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة" والتى تهدف الى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر فى القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها فى أعمال منتجة تساهم فى تحقيق حياة كريمة لهم.