محافظ الغربية يناقش آخر استعدادات المحافظة لجولة الإعادة بانتخابات النواب

الغربية مصطفى عادل

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعاً موسعاً بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، وذلك لمتابعة آخر استعدادات المحافظة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والمقرر عقدها يومي 8 و7 ديسمبر المقبل.

بدأ الاجتماع بشكر الحاضرين على مجهودهم في نجاح المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مؤكداً ضرورة اتباع كافة الإجراءات التي تم اتخاذها في المرحلة الأولى من تجهيز المقرات اللازم للقائمين على العملية الانتخابية طوال فترة الانتخابات، تطهير المقار الانتخابية قبل وأثناء وبعد عملية التصويت، وتوفير مواد التطهير والتعقيم، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة الأدوات والمستلزمات خلال المرحلة الثانية.

كما عرضت كلاً من مديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة والزراعة وقطاع المعاهد الأزهرية، آخر استعدادات كل جهة، حيث كلف المحافظ كل رئيس هيئة بالمرور وذلك للتأكد من توافر كافة متطلبات نجاح العملية الانتخابية بداية من بعد غد، كما كلف رؤساء الأحياء والمدن بمراجعة أعمال الإنارة والنظافة خارج المقار الانتخابية، مع رفع درجة الاستعداد القصوى في مديرية الصحة وهيئة الإسعاف ومديرية الأمن.

وأشار المحافظ، إلى ضرورة مراجعة كافة مقرات مبيت قوات تأمين العملية الانتخابية وتوفير كافة سبل الراحة لهم، وتكليف إدارة الرصد بتواجد جميع العاملين وعددهم 480 موظفا في جميع اللجان الانتخابية لرصد أي ملاحظات قبل وأثناء العملية الانتخابية.

يذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ستتم في محافظة الغربية خلال يومي 7 و 8 ديسمبر داخل 1159 لجنة بـ661 مقرا انتخابيا مجهزة لاستقبال 3 ملايين 450 ألفا و331 ناخبا.