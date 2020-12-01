عزل 5 من العاملين بديوان عام محافظة المنوفية للاشتباه فى إصابتهم بكورونا

المنوفية - محمد فتحى

يواصل 5 من العاملين بديوان عام محافظة المنوفية، بينهم مدير العلاقات العامة و4 بمكتب المحافظ بينهم مدير مكتب المحافظ، أجازتهم وعزلهم جميعا بمنازلهم وخضوعهم لعلاج بروتوكول وزارة الصحة، لليوم الرابع على التوالى.

وأكد مصدر بديوان عام محافظة المنوفية، أنهم أجروا مسحه عقب الإصابة وذلك للتأكد من سلبية العينة أو إيجابياتها، طبقا لبرتوكول وزارة الصحة.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد أصدر بيانا له قال فيه: أهالى محافظة المنوفية الكرام، تلقيت ببالغ الامتنان والحب رسائلكم خلال الساعات الماضية منذ إعلان خبر إصابتى بفيروس كورونا، ولقد كانت تلك الرسائل قوة دعم لا توصف لما فيها من صدق مشاعر ومحبة تصف بصدق أصالة وطيب معدن شعب المنوفية العظيم، الذى شرفت بأن أعمل من أجله خلال عاما مضى. وتابع البيان: يشهد الله أننى لم أدخر فى سبيل خدمتكم ووفاء بقسمى أمام القيادة السياسية جهدا أو عرقا.

وذكر البيان: إننى إذ أتقدم لكم بخالص الشكر والعرفان على دعمكم لى فى محنتى، وكلماتكم ورسائلكم تظل وساما وتكريما لفترة أعتبرها بصدق أفضل أيام مسيرتى التى امتدت فى خدمة الوطن خمسة وثلاثون عاما، وإذ أنتهز هذه الفرصة لأطمئنكم عن سير العمل وأننى أتابع كل كبيرة وصغيرة من خلال فريق العمل بالمحافظة، فلقد حرصت منذ اليوم الأول على إشراك زملائى من قيادات المحافظة فى كافة التفاصيل، والحمد لله أنه بفضل ذلك لم يتأثر سير العمل وأنا معهم من خلال وسائل الاتصال المختلفة فى كافة الأمور لحظة بلحظة، وأعدكم بعد شفائى بإذن الله بطفرة داخل المحافظة سيلمسها الجميع شكرا أهالى محافظة المنوفية.

وكان أصدر اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، الأحد، الماضى قرارات بتخفيض عدد العاملين بكافة الجهات الحكومية "ديوان عام المحافظة، الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، مديريات الخدمات، والمشروعات الخدمية، وكافة المصالح الحكومية" بنسبة 25% من إجمالى عدد العمالة.

وأكد محافظ المنوفية، فى القرار، أنه سيتم الخفض بنسبة 25% وذلك بعد استبعاد الحوامل، أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك بالتناوب فيما بينهم، وبما لا يؤثر على سير العمل، وتقديم الخدمات لجماهير المواطنين، وفقا لرؤية رئيس الجهة أو طبيعة العمل، فضلًا على أن القرار لا يسرى على العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، مُضيفًا أن الإجازة الممنوحة تكون إجازة مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجازات المُقررة قانونًا ولا تؤثر على المستحقات المالية.

وشدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على عرض تقرير يومى بموقف الأكسجين الطبى بكافة مستشفيات المحافظة وضرورة الاسراع فى تعاقد جميع المستشفيات مع الشركات المتخصصة بتزويد الأكسجين الطبى منعًا لحدوث عجز وحفاظا على أرواح المرضى، فضلا عن ضرورة التواصل مع هيئة الشراء الموحد لتوفير مستلزمات المستشفيات من حيث الأسرة وأجهزة التنفس والمستلزمات الطبية الاخرى كما وجه وكيل وزارة الصحة بتخصيص 25% من مستشفى أشمون العام لاستقبال حالات كورونا.