رئيس جامعة أسوان يشهد حفل المركز الجامعى للتطوير المهنى للخريجين

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

شهد اليوم الثلاثاء الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان حفل المركز الجامعى للتطوير المهنى UCCD بجامعة أسوان وقام بتسليم شهادات الدفعة الأولى من طلاب جامعة أسوان المستفيدين من المركز وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان وبحضور الدكتور مجدى محمد على نائب ريس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أمل عبدالواحد مدير المشروع وكذلك عدد من عمداء كليات جامعة أسوان وممثلين من بعض الشركات والجهات الخاصة.

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة فى كلمته أن جامعة أسوان كانت من أوائل الجامعات التى شاركت فى مشروع المركز الجامعية بالجامعات المصرية المنفذ بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبالدعم من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وقد تم افتتاح المكرز فى يناير 2020 بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس الجامعة الأمريكية ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وكذلك بحضور اللواء أشرف عطيه محافظ اسوان وبحضور لفيف من رؤساء جامعات مصر.

واضاف الدكتور أحمد غلاب أن المركز يعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال مجموعة من التدريبات العملية وخدمات التطوير المهنى وكذلك يعمل المركز على التواصل الدائم لربط الجامعة باحتياجات سوق العمل.

وقام الدكتور أحمد غلاب بتسليم شهادات تقدير لبعض ممثلى القطاع الخاص الذين أبدوا تعاونهم من خلال العديد من الأنشطة التى تستهدف خدمة طلاب جامعة أسوان كما كرم مجموعة من طلاب الجامعة المتطوعين بالمركز على جهودهم على مدار عام كامل بالعمل داخل المركز.

جدير بالذكر أن المركز استطاع خلال عام 2020 وفى ظل انتشار جائحة كورونا أن يستمر فى تقديم خدماته لطلاب الجامعة والتحول للعمل اونلاين وقد استفاد حتى الآن من خدمات المركز 3363 طالبا خلال هذا العام من خدمات المركز وفى ختام الحفل التقط الطلاب صور تذكارية مع الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة والحضور.