جامعة بنها تطلق قوافل طبية وبيطرية وزراعية بكفر العرب لليوم الثانى

القليوبية إبراهيم سالم

واصلت القوافل الطبية والبيطرية والزراعية التى تنظمها جامعة بنها عملها لليوم الثانى على التوالى بقرية كفر العرب التابع لمركز بنها للكشف والعلاج بالمجان.

وجاءت القوافل تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها وفي إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلى.

وأشار الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أهمية التعليم الجامعي في تخريج خريجين قادرين على تطوير مجتمعاتهم مؤكدا أن مشاركة طلاب الجامعة تأتي من منطلق إدراكهم لحجم المسئولية المجتمعية الواجبة عليهم وانتمائهم الجامعة.

وقال الدكتور جمال سوسة، المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن استمرارية القوافل الطبية والبيطرية والزراعية يأتي في إطار حرص الجامعة علي مشاركتها في خدمة المجتمع المحلي، من خلال تقديم خدمة متميزة في كافة التخصصات ومشاركة خبراء وأساتذة من الجامعة متخصصين في كافة المجالات وذلك لتقديم خدمات للقري الأكثر كثافة للسكان والأكثر احتياجا.

وأضاف الدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، أن القوافل التى تنظمها الجامعة تأتي من خلال مبادرة وزارة الشباب والرياضة لدعم القرى الأكثر احتياجا مشيرا إلى أن القوافل شارك فيها أساتذة وأعضاء هيئة التدريس وإداريين وطلاب من كليات الطب البشري والطب البيطري والزراعة والتربية الرياضية والإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وعقد مجلس إدارة الوحدة المركزية للتخطيط الاستراتيجي بجامعة بنها اجتماعه بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد الرحيم شولح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة وأعضاء مجلس الإدارة .

وناقش الاجتماع خطوات رقمنة متابعة آليات تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة من خلال تطبيق "أداء" الذي تم تصميمه لهذا الغرض كما استعرض الإجتماع مؤشرات الأداء الرئيسية المطورة للجامعة في ضوء المتغيرات المجتمعية والصحية وذلك بالخطة التنفيذية وربطها بموازنة الجامعة ، وكذلك استعراض تقرير تنمية الموارد الذاتية للجامعة.