اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 06:06 م
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الرئيس العراقى يلتقى بمسؤولين بريطانيين

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 05:42 م
الرئيس العراقى يلتقى بمسؤولين بريطانيين الرئيس العراقي برهم صالح
وكالات

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التقى الرئيس العراقي برهم صالح في بغداد، اليوم الثلاثاء، بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "جيمس كليفرلي"، ووزير القوات المسلحة البريطاني" جيمس هيبى".
وجرى خلال اللقاء الذي حضره وزيرا الخارجية والدفاع العراقيان, فؤاد حسين وجمعة عناد, آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات, لاسيما في مجال محاربة الإرهاب ومواجهة تداعيات وباء كورونا، فضلا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.


العراق

برهم صالح

بريطانيا

جيمس كليفرلي

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