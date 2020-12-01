الرئيس العراقى يلتقى بمسؤولين بريطانيين

التقى الرئيس العراقي برهم صالح في بغداد، اليوم الثلاثاء، بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "جيمس كليفرلي"، ووزير القوات المسلحة البريطاني" جيمس هيبى".
وجرى خلال اللقاء الذي حضره وزيرا الخارجية والدفاع العراقيان, فؤاد حسين وجمعة عناد, آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات, لاسيما في مجال محاربة الإرهاب ومواجهة تداعيات وباء كورونا، فضلا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
الرئيس العراقى يلتقى بمسؤولين بريطانيينالثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 05:42 م
الرئيس العراقي برهم صالح
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التقى الرئيس العراقي برهم صالح في بغداد، اليوم الثلاثاء، بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "جيمس كليفرلي"، ووزير القوات المسلحة البريطاني" جيمس هيبى".
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