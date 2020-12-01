الأمم المتحدة ترفع احتياجات العام المقبل لـ35 مليار دولار لمواجهة كورونا

وكالات

قالت قناة العربية، إن الأمم المتحدة رفعت احتياجات العام المقبل إلى 35 مليار دولار لمواجهة كورونا، ونقلت القناة عن الأمم المتحدة قولها، إن الاحتياجات الإنسانية القياسية بسبب كورونا ونذر مجاعات عدة.

من ناحية أخرى تعهد مدير منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين، القيام بكل الخطوات المطلوبة لكشف مصدر الفيروس الذي تسبب بوباء كوفيد-19، رافضا اتهام الوكالة الأممية بأنها تساهلت للغاية مع الصين.