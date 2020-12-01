اليوم السابع
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الأمم المتحدة ترفع احتياجات العام المقبل لـ35 مليار دولار لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 08:30 ص
الأمم المتحدة ترفع احتياجات العام المقبل لـ35 مليار دولار لمواجهة كورونا أمين عام الأمم المتحدة
وكالات

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قالت قناة العربية، إن الأمم المتحدة رفعت احتياجات العام المقبل إلى 35 مليار دولار لمواجهة كورونا، ونقلت القناة عن الأمم المتحدة قولها، إن الاحتياجات الإنسانية القياسية بسبب كورونا ونذر مجاعات عدة.

من ناحية أخرى تعهد مدير منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين، القيام بكل الخطوات المطلوبة لكشف مصدر الفيروس الذي تسبب بوباء كوفيد-19، رافضا اتهام الوكالة الأممية بأنها تساهلت للغاية مع الصين.

وقال تيدروس ادهانوم غبريسوس "نريد أن نعرف المصدر وسنبذل كل ما هو ممكن لمعرفته"، علما أن المنظمة تأمل بإرسال فريق علمي سريعا الى الصين حيث ظهر الفيروس.

 
 
 

 


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الصحة العالمية

فيروس كورونا

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