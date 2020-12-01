الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى نازحى منطقة تيجراى

كتب سمير حسنى ووكالات

دعت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إثيوبيا للسماح بالوصول إلى نازحين منطقة تيجراي، جاء ذلك نقلا عن قناة الحرة الأمريكية الإخبارية.

وكشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن المستشفيات والمرافق الطبية بمدينة ميكيلى، عاصمة إقليم تيجراي في إثيوبيا، تعاني من انخفاض حاد في الإمدادات الطبية الضرورية لرعاية الجرحى، بعد يوم من اندلاع القتال، في ظل تزايد الاحتياجات والحالات الطبية الأخرى فى الوقت الذي لم تتوانِ فيه سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الصليب الأحمر الإثيوبي عن نقل المصابين والقتلى لمستشفى (أيدر) المركزي.