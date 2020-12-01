الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى نازحى منطقة تيجراى

دعت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إثيوبيا للسماح بالوصول إلى نازحين منطقة تيجراي، جاء ذلك نقلا عن قناة الحرة الأمريكية الإخبارية.
وكشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن المستشفيات والمرافق الطبية بمدينة ميكيلى، عاصمة إقليم تيجراي في إثيوبيا، تعاني من انخفاض حاد في الإمدادات الطبية الضرورية لرعاية الجرحى، بعد يوم من اندلاع القتال، في ظل تزايد الاحتياجات والحالات الطبية الأخرى فى الوقت الذي لم تتوانِ فيه سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الصليب الأحمر الإثيوبي عن نقل المصابين والقتلى لمستشفى (أيدر) المركزي.
وناشدت أيضا مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين السلطات الإثيوبية السماح لها بالوصول إلى 96 ألف لاجئ إريتري في إقليم تيجراي بشمال البلاد، حيث يُعتقد أن الطعام نفد هناك خلال الصراع المستمر منذ شهر.
وقال بابار بالوش المتحدث باسم المفوضية خلال إفادة صحفية في جنيف "مبعث قلقنا الشديد هو أننا نسمع عن الهجمات والقتال قرب المخيمات ونسمع عن الخطف والإبعاد القسري لذا فمن المهم للغاية بالنسبة لنا أن يتاح لنا المجال للدخول ورؤية ما يحدث هناك".
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