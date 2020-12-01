استهداف سيارة تابعة للبعثة الدبلوماسية الروسية فى كابول بعبوة ناسفة

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تعرضت سيارة تابعة للبعثة الدبلوماسية الروسية في أفغانستان لتفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع في العاصمة كابول.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم /الثلاثاء/ - أن تفجير العبوة وقع أثناء مرور السيارة التابعة للبعثة الدبلوماسية بالقرب من مجمع السفارة الروسية في كابول، مشيرة إلى أن موظفي البعثة المتواجدين في السيارة أصيبوا بكدمات خفيفة.

وأضاف البيان أنه "وفقا للمعلومات الأولية، فإن الهجوم استهدف مركبة تابعة لقوات الأمن الأفغانية كانت تسير أمام السيارة الدبلوماسية الروسية، لكن احتمال ارتكابه ضد المواطنين الروس لا يمكن استبعاده أيضا".

وأشار البيان إلى أن موسكو طالبت الجانب الأفغاني بإجراء تحقيق دقيق في الحادث، واتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان أمن ممثلي البعثات الروسية في أفغانستان، مؤكدا أن السفارة الروسية في كابول تقوم بخطوات إضافية تستهدف تعزيز سلامة موظفي البعثة الدبلوماسية وممتلكاتها.