اليوم السابع
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فوائد الجرجير على صحة الجسم وحمايته من الأمراض

السبت، 07 نوفمبر 2020 01:00 ص
فوائد الجرجير على صحة الجسم وحمايته من الأمراض الجرجير-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الجرجير واحد من أهم أنواع الخضراوات الورقية التى ينصح بتناولها دائما لتعزيز صحة الجسم والمناعة والوقاية من الأمراض والفيروسات، حيث يحتوى الجرجير على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والخصائص الهامة للجسم، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoda فإن فوائد الجرجير على صحة الجسم هى:

فوائد الجرجير على صحة الجسم


1:يحتوى الجرجير على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية المختلفة.

2:خفض ضغط الدم

الناس الذين لا يتناولون ما يكفي من الكالسيوم ، المغنيسيوم ، و البوتاسيوم في وجباتهم الغذائية هم أكثر عرضة ل ارتفاع ضغط الدم ،يُعتقد أن هذه المعادن تخفض ضغط الدم عن طريق إطلاق الصوديوم من الجسم ومساعدة الشرايين على التوسيع.

من المهم ملاحظة أن تناول هذه المعادن في شكل مكمل لن يوفر نفس الفوائد الصحية مثل استهلاكها كجزء من نظام غذائي صحي، لذلك ينصح بتناول الجرجير لأنه يحتوي على هذه المعادن الثلاثة الصحية.

3:الحفاظ على صحة العظام

يمكن أن يؤدي انخفاض تناول فيتامين ك إلى زيادة خطر إصابة الفرد بكسور العظام ، يحسن الاستهلاك الكافي لفيتامين K صحة العظام عن طريق تعديل البروتينات التي تشكل العظام ، وتحسين كيفية امتصاص الجسم للكالسيوم ، وتقليل كمية الكالسيوم التي يفقدها الشخص في بوله.

إن تناول كوب واحد فقط من الجرجير يوميًا يساعد الشخص على تلبية احتياجاته اليومية من فيتامين ك، حيث يعتبر الجرجير أيضًا مصدرًا جيدًا للكالسيوم ، مما يدعم نمو العظام وقوتها.

4:علاج مرض السكري

يحتوي الجرجير على حمض ألفا ليبويك المضاد للأكسدة . يمكن لهذا المركب"انخفاض مستويات الجلوكوز،زيادة حساسية الأنسولين،منع التغيرات المؤكسدة التي يسببها الإجهاد لدى مرضى السكري".

5:يحتوى الجرجير على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.

6:للجرجير فوائد عديدة لجمالك، حيث انه يعمل على زيادة نمو الشعر وكثافته ويساعد على نضارة البشرة وترطيبها.


فوائد الجرجير

تناول الجرجير

جرجير

خضروات

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