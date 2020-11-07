تعرف على علامات وأعراض الإصابة بالفشل الكلوى

كتبت هند عادل

الكليتان هما زوجان من الأعضاء يقعان باتجاه أسفل الظهر، توجد كلية واحدة على جانبي العمود الفقري، يقومون بتصفية الدم وإزالة السموم من الجسم ترسل الكلى السموم إلى المثانة ، والتي يزيلها الجسم لاحقًا أثناء التبول، يحدث الفشل الكلوي عندما تفقد الكلية القدرة على تصفية الدم بشكل كافٍ.

ووفقا لتقرير لموقع HEALTHLINE يمكن أن تتداخل العديد من العوامل مع صحة الكلى ووظيفتها مثل التعرض السام للملوثات البيئية أو بعض الأدوية، بعض الأمراض الحادة والمزمنة، الجفاف الشديد، صدمة الكلى، يصبح الجسم مثقلًا بالسموم إذا لم تتمكن الكليتين من أداء وظيفتهما المعتادة، يمكن أن يؤدي هذا إلى الفشل الكلوي ، والذي يمكن أن يهدد الحياة إذا ترك دون علاج.

أعراض الفشل الكلوي



يعاني الشخص المصاب بالفشل الكلوي من بعض أعراض المرض، في بعض الأحيان لا تظهر الأعراض تشمل الأعراض انخفاض كمية البول، تورم الساقين والكاحلين والقدمين من احتباس السوائل الناجم عن فشل الكلى في التخلص من فضلات الماء، ضيق التنفس غير المبرر، النعاس المفرط أو التعب، غثيان مستمر، ألم أو ضغط في الصدر،النوبات، غيبوبة.

العلامات المبكرة للفشل الكلوي



قد يكون من الصعب تحديد أعراض مرض الكلى في مراحله المبكرة غالبًا ما يكونون دقيقين ويصعب التعرف عليهم، إذا كنت تعاني من علامات مبكرة لمرض الكلى ، فقد تشمل انخفاض انتاج البول، احتباس السوائل الذي يؤدي إلى تورم الأطراف، ضيق في التنفس.

أسباب الفشل الكلوي



فقدان تدفق الدم إلى الكلى: يمكن أن يؤدي الفقد المفاجئ لتدفق الدم إلى الكلى إلى الفشل الكلوي تتضمن بعض الحالات التي تسبب فقدان تدفق الدم إلى الكلى ما يلي:

نوبة قلبية، مرض قلبي، فشل الكبد، الجفاف، حرق شديد، رد فعل تحسسي، عدوى شديدة ، مثل تعفن الدم، كما يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم والأدوية المضادة للالتهابات أيضًا إلى الحد من تدفق الدم.

مشاكل التخلص من البول: عندما لا يتمكن الجسم من التخلص من البول ، تتراكم السموم وتفرط في الكلى يمكن لبعض أنواع السرطان أن تسد ممرات البول ، مثل البروستات (النوع الأكثر شيوعًا عند الرجال)، القولون، عنقى، مثانة.

يمكن أن تتداخل الحالات الأخرى مع التبول وقد تؤدي إلى الفشل الكلوي ، بما في ذلك حصى الكلى، تضخم البروستاتا، جلطات دموية في المسالك البولية، تلف الأعصاب التي تتحكم في المثانة.