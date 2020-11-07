اليوم السابع
Ads
السبت، 07 نوفمبر 2020 02:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

تعرف على علامات وأعراض الإصابة بالفشل الكلوى

السبت، 07 نوفمبر 2020 02:00 ص
تعرف على علامات وأعراض الإصابة بالفشل الكلوى الكليتان
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الكليتان هما زوجان من الأعضاء يقعان باتجاه أسفل الظهر، توجد كلية واحدة على جانبي العمود الفقري، يقومون بتصفية الدم وإزالة السموم من الجسم ترسل الكلى السموم إلى المثانة ، والتي يزيلها الجسم لاحقًا أثناء التبول، يحدث الفشل الكلوي عندما تفقد الكلية القدرة على تصفية الدم بشكل كافٍ.

ووفقا لتقرير لموقع HEALTHLINE  يمكن أن تتداخل العديد من العوامل مع صحة الكلى ووظيفتها مثل التعرض السام للملوثات البيئية أو بعض الأدوية، بعض الأمراض الحادة والمزمنة، الجفاف الشديد، صدمة الكلى، يصبح الجسم مثقلًا بالسموم إذا لم تتمكن الكليتين من أداء وظيفتهما المعتادة، يمكن أن يؤدي هذا إلى الفشل الكلوي ، والذي يمكن أن يهدد الحياة إذا ترك دون علاج.

أعراض الفشل الكلوي

يعاني الشخص المصاب بالفشل الكلوي من بعض أعراض المرض،  في بعض الأحيان لا تظهر الأعراض تشمل الأعراض انخفاض كمية البول، تورم الساقين والكاحلين والقدمين من احتباس السوائل الناجم عن فشل الكلى في التخلص من فضلات الماء، ضيق التنفس غير المبرر، النعاس المفرط أو التعب، غثيان مستمر، ألم أو ضغط في الصدر،النوبات، غيبوبة.

العلامات المبكرة للفشل الكلوي
 

قد يكون من الصعب تحديد أعراض مرض الكلى في مراحله المبكرة غالبًا ما يكونون دقيقين ويصعب التعرف عليهم،  إذا كنت تعاني من علامات مبكرة لمرض الكلى ، فقد تشمل انخفاض انتاج البول، احتباس السوائل الذي يؤدي إلى تورم الأطراف، ضيق في التنفس.

أسباب الفشل الكلوي
 

فقدان تدفق الدم إلى الكلى: يمكن أن يؤدي الفقد المفاجئ لتدفق الدم إلى الكلى إلى الفشل الكلوي تتضمن بعض الحالات التي تسبب فقدان تدفق الدم إلى الكلى ما يلي:

نوبة قلبية، مرض قلبي، فشل الكبد، الجفاف، حرق شديد، رد فعل تحسسي، عدوى شديدة ، مثل تعفن الدم، كما يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم والأدوية المضادة للالتهابات أيضًا إلى الحد من تدفق الدم.

مشاكل التخلص من البول: عندما لا يتمكن الجسم من التخلص من البول ، تتراكم السموم وتفرط في الكلى يمكن لبعض أنواع السرطان أن تسد ممرات البول ، مثل البروستات (النوع الأكثر شيوعًا عند الرجال)، القولون، عنقى، مثانة.

يمكن أن تتداخل الحالات الأخرى مع التبول وقد تؤدي إلى الفشل الكلوي ، بما في ذلك حصى الكلى، تضخم البروستاتا، جلطات دموية في المسالك البولية، تلف الأعصاب التي تتحكم في المثانة.

 


الكلى

الفشل الكلوى

اعراض الفشل الكلوى

اسباب الفشل الكلوى

علامات الفشل الكلوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البابا تواضروس ووزراء يشاركون اليوم باحتفالية دخول العائلة المقدسة لمصر

البابا تواضروس ووزراء يشاركون اليوم باحتفالية دخول العائلة المقدسة لمصر

انطلاق مارثون انتخابات مجلس النواب فى 9468 لجنة خلال ساعات

انطلاق مارثون انتخابات مجلس النواب فى 9468 لجنة خلال ساعات

محمد صلاح عن ارتداء شارة قيادة المنتخب: القرار يعود للمدرب

محمد صلاح عن ارتداء شارة قيادة المنتخب: القرار يعود للمدرب

الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد خوض 2083 مرشحا بالمرحلة الثانية بعد وفاة مرشح بلبيس

الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد خوض 2083 مرشحا بالمرحلة الثانية بعد وفاة مرشح بلبيس

ارتدوا الكمامات.. ارتفاع مقلق بأعداد إصابات فيروس كورونا فى مصر

ارتدوا الكمامات.. ارتفاع مقلق بأعداد إصابات فيروس كورونا فى مصر

كيف تصدى القانون لأى ممارسات تحمل إهانة لأعضاء لجان الانتخابات؟

كيف تصدى القانون لأى ممارسات تحمل إهانة لأعضاء لجان الانتخابات؟

ترامب: بدأنا الإجراءات القانونية وبايدن ليس له حق المطالبة بالرئاسة

ترامب: بدأنا الإجراءات القانونية وبايدن ليس له حق المطالبة بالرئاسة

الصحة تسجل 224 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

الصحة تسجل 224 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

أخبار × 24 ساعة.. قرارات عاجلة بالجامعات للوقاية من كورونا بعد تزايد الإصابات

أخبار × 24 ساعة.. قرارات عاجلة بالجامعات للوقاية من كورونا بعد تزايد الإصابات

مظاهرة لدعم ترامب وحلفة رقص لتأييد بايدن فى شوارع فيلادلفيا.. فيديو

مظاهرة لدعم ترامب وحلفة رقص لتأييد بايدن فى شوارع فيلادلفيا.. فيديو

واشنطن بوست: تسليم 150 ألف بطاقة اقتراع بعد يوم الانتخابات يعرض آلاف الأصوات للخطر

واشنطن بوست: تسليم 150 ألف بطاقة اقتراع بعد يوم الانتخابات يعرض آلاف الأصوات للخطر

محافظ الإسكندرية ينصح المواطنين بعدم الخروج غدا من المنازل بسبب سوء الطقس

محافظ الإسكندرية ينصح المواطنين بعدم الخروج غدا من المنازل بسبب سوء الطقس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة