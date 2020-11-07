ترامب: بدأنا الإجراءات القانونية وبايدن ليس له حق المطالبة بالرئاسة

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه تم البدء فى الإجراءات القانونية وأن المرشح الديمقراطى بايدن ليس له حق المطالبة بالرئاسة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

مصادر مقربة من البيت الأبيض، قالت إن عدد من كبار المسئولين داخل البيت الأبيض وداخل الحملة ترامب، بدأوا فى التراجع بهدوء عن دعم الرئيس الأمريكى، فى خطوة للحفاظ على أنفسهم وصورتهم، حيث تشير النتائج فى بنسلفانيا وجورجيا إلى أن الرئيس لن يفوز بإعادة انتخابه.

وقال مستشار رئيسى للإدارة عن السباق: "انتهى الأمر". ومضى المستشار قائلا إن هناك مخاوف بشأن ما سيفعله ترامب، بخلاف مسألة ما إذا كان سيتنازل عن الانتخابات، وفقا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية.

وأضاف: "عندما سئل عما قد يفعله ترامب بعد ذلك، "الله من يعلم"، معترفاً بوجود عدة مسئولين فى الحملة والبيت الأبيض لا يزالون يشعرون بالدهشة بعد سلسلة تصريحات ترامب مساء الخميس في غرفة الإحاطة بالبيت الأبيض".

وقال المستشار إن البعض فى الحملة شككوا فى قرار فريق ترامب دفع أمثال رودى جوليانى وأبناء ترامب لتقديم مزاعم لا أساس لها من تزوير الناخبين، بحجة أن ذلك من المحتمل أن يقلل من مزاعم الرئيس بارتكاب مخالفات. قال المستشار إن ترامب له حقه فى الطعن فى نتائج الانتخابات لكنه يفعل ذلك بطريقة خاطئة تمامًا.