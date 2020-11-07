أخبار × 24 ساعة.. قرارات عاجلة بالجامعات للوقاية من كورونا بعد تزايد الإصابات

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..
قرارات عاجلة بالجامعات للوقاية من كورونا بعد تزايد الإصابات .. إنفوجراف
الأرصاد تتوقع انخفاض درجات الحرارة غدا وأمطار غزيرة شمالا والعظمى بالقاهرة 23
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وزيرة الهجرة تعلن استقبال طلبات وأفكار المستثمرين المصريين فى الخارج
أخبار × 24 ساعة.. قرارات عاجلة بالجامعات للوقاية من كورونا بعد تزايد الإصاباتالسبت، 07 نوفمبر 2020 12:00 ص
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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..
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