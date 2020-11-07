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أخبار × 24 ساعة.. قرارات عاجلة بالجامعات للوقاية من كورونا بعد تزايد الإصابات

السبت، 07 نوفمبر 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. قرارات عاجلة بالجامعات للوقاية من كورونا بعد تزايد الإصابات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
إعداد – أسامة عبد الحميد

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..


قرارات عاجلة بالجامعات للوقاية من كورونا بعد تزايد الإصابات .. إنفوجراف


الأرصاد تتوقع انخفاض درجات الحرارة غدا وأمطار غزيرة شمالا والعظمى بالقاهرة 23


وزير التعليم العالى يحيل واقعة معهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية للنائب العام


القوى العاملة تعلن توفير 2998 فرصة عمل برواتب تصل لـ4 آلاف جنيه


التضامن تنفى إيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM


التربية والتعليم تنفى زيادة رسوم الكتب الدراسية بالمدارس الخاصة


التنمية المحلية تشكل غرفة عمليات لمتابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب


وزير التموين يفتتح مركز خدمة المواطنين بالأقصر.. صور


الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "أدب الحوار والتعبير عن الرأى"


الرى تحذر من أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا غدا


التموين تؤكد استمرار صرف الكمامات القماشية على البطاقات نوفمبر الجارى


وزيرة الهجرة تعلن استقبال طلبات وأفكار المستثمرين المصريين فى الخارج


 


نشاط الحكومة

الأرصاد

وزارة الأوقاف

التموين

الهجرة

التنمية المحلية

الرى

القوى العاملة

التعليم

اخبار مصر

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