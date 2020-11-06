اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 نوفمبر 2020 11:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة الهجرة تعلن استقبال طلبات وأفكار المستثمرين المصريين فى الخارج

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 10:20 ص
وزيرة الهجرة تعلن استقبال طلبات وأفكار المستثمرين المصريين فى الخارج السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمرارا لجهود وزارة الهجرة فى جنى ثمار مؤتمرات "مصر تستطيع"، استعرضت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جهود المستثمرين المصريين بالخارج فى التعاون مع الشركات المصرية، وتبادل الخبرات، بما يخدم توجهات الدولة وخطط التنمية المستدامة 2020

أوضحت وزيرة الهجرة، فى بيان اليوم، تواصلها مع كل من هانى الصيرفى من السويد، أحمد لطفى من انجلترا، ومن رجال الأعمال المصريين بالخارج المشاركين فى مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"؛ للوقوف على نتائج تواصلهم مع الشركات المصرية، ودورهم فى دعم السياسات للوصول إلى حصة أكبر فى السوق، بما يضمن التوسع فى توفير فرص العمل للشباب، وهذا ما ندعمه أيضا ونربطه بمبادرة مراكب النجاة لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

ومن ناحيته، أوضح أحمد لطفى السيد، تواصله مع وزارة النقل، قطاع النقل البحري، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبري، وتم الاتفاق على البدء الفورى بعد التوقيع فى عدد من الخطوات التنفيذية وتشمل التواصل مع الجمعية الملكية البحرية لإدخال منظومة القيادة والتراخيص فى الدولة، بالتعاون مع الأكاديمية البحرية، وتشغيل المنطقة الصناعية الخاصة بالقوارب البحرية فى أسرع وقت، بعد معاينتها وتقديم برنامج التشغيل

وأضاف لطفى أن المقترح يشمل تقديم برنامج لتسويق سياحة اليخوت وصيانتها فى الخارج؛ للبدء فى تنفيذه مع تقديم برنامج لإقامة سباق لليخوت فى مصر، وتقديم برنامج إقامة منطقة صناعية لليخوت وإدارتها فى منطقة الجلالة، وكذلك تقديم برنامج لتسويق مشروع لصيانة اليخوت العملاقة، وكذلك إقامة منطقة للتدريب فى مصر لقيادة اليخوت العملاقة

وفى سياق متصل، أوضح هانى الصيرفي، رجل الأعمال المصرى المقيم بالسويد، أنه تقدم بمقترح إلى هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، لتطوير الشركة التجارية للأخشاب، حتى تتمكن من المنافسة مع غيرها من الشركات الخاصة"؛ حيث إنها شركة مساهمة مصرية، تعمل فى مجال استيراد وتجارة الأخشاب، ولها فروع فى 7 محافظات من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية". 

وتابع الصيرفى أن المقترح أسفر عن عقد لقاء تفاعلى مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبري، وتم التعاقد مع الشركة التجارية للأخشاب لتنفيذ خطط التطوير وإعادة الهيكلة والإصلاح، بدءا من يناير ولمدة 3 أشهر والتعاقد brick phase Agent، والتخطيط لتحصل الشركة على حصة تسويقية أكبر وتسويق منتجاتها فى المنطقة بأكملها، لما تتمتع به من جودة منتجات وقدرة تنافسية كبيرة، سعيا لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وأعرب هانى الصيرفى عن شكره لوزارة الهجرة لجهودها فى إدماج المصريين بالخارج فى خطط التنمية المستدامة، وحرصها على إشراكهم فى المشروعات المختلفة، بما يضمن تحقيق أفضل منتج والتعاون لإنجاح المشروعات الوطنية

ومن ناحيتها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بكافة النتائج والمقترحات والمساهمات الفعالة المقدمة من المصريين بالخارج، مضيفة أننا نستعد لإطلاق "مصر تستطيع بالصناعة"، وحريصون على مشاركة خبرائنا ومستثمرينا بالخارج لدعم جهود الدولة فى توطين الصناعة وتقديم منتج وطنى يصنع فى مصر .

 


الهجره

وزاره الهجره

المصريين بالخارج

أبناء الوطن بالخارج

مصر تستطيع

نبيله مكرم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الخطيب يبحث مع موسيمانى تطورات مفاوضات ضم سيرينو للأهلي

الخطيب يبحث مع موسيمانى تطورات مفاوضات ضم سيرينو للأهلي

التضامن تنفى إيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM

التضامن تنفى إيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM

ماذا يفعل سائق القطار حالة سقوط أمطار أو سيول خلال رحلته؟..السكة الحديد تجيب

ماذا يفعل سائق القطار حالة سقوط أمطار أو سيول خلال رحلته؟..السكة الحديد تجيب

انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 24

انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 24

التنمية المحلية تشكل غرفة عمليات لمتابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

التنمية المحلية تشكل غرفة عمليات لمتابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

تعرف على قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد القيام

تعرف على قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد القيام

الأوقاف تفتتح اليوم 16 مسجدا فى 8 محافظات.. صور

الأوقاف تفتتح اليوم 16 مسجدا فى 8 محافظات.. صور

460 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة الأقصر

460 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة الأقصر

وزيرة التضامن: دفعنا مليار و300 مليون جنيه نفقة لم تحصل حتى الآن من الأزواج

وزيرة التضامن: دفعنا مليار و300 مليون جنيه نفقة لم تحصل حتى الآن من الأزواج

النيابة العامة تدشن وسيلة تواصل مع المواطنين عبر تويتر

النيابة العامة تدشن وسيلة تواصل مع المواطنين عبر تويتر

الصحة تسجل 201 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

الصحة تسجل 201 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

المرور يغلق طريق الواحات ويجرى تحويلات لحركة السيارات لمدة 6 شهور

المرور يغلق طريق الواحات ويجرى تحويلات لحركة السيارات لمدة 6 شهور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة