وزيرة الشباب اللبنانية تشكر الشعب المصرى والرئيس السيسى على مساعدة بلادها

قالت الكنيسة الكاثوليكية، فى بيان اليوم، إن وزيرة الشباب والرياضة فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فارتينه أوهانيان كيفوركيان، شكرت شعب مصر، وعلى رأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المساعدات التى قدمها للشعب اللبناني، على أثر انفجار ميناء بيروت، مضيفة أن اللقاء جاء على خلفية زيارة وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية لمصر السبت الماضى، للمشاركة فى المؤتمر الذى يُعقد فى القاهرة، تحضيرًا للمؤتمر الكشفى العربى الثلاثين، ومنتدى الشباب الكشفى العربى الخامس الذى سيعقد فى لبنان فى العام 2022.

وأضافت الكنيسة، أن المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، مطران الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، استقبل وزيرة الشباب والرياضة فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فارتينه أوهانيان كيفوركيان، وعلى حلبي، سفير لبنان بمصر، و رافائيل موفسيسيان، القنصل العام لسفارة جمهورية أرمينيا بمصر، ممثلًا للسفير الأرمينى كارين كريكوريان، المتواجد حاليًا فى أرمينيا، وذلك الأحد الماضى بكنيسة القدّيسة تريزا الطفل يسوع بمصر الجديدة.

ونظم المطران كريكور أوغسطينوس، ومأدبة العشاء وحضرها ممثلون عن اللجان التابعة للبطريركية، وألقى كلمةً رحبّ فيها بمعالى الوزيرة، والسادة السفراء، والضيوف الكرام، وتمنى للوزيرة التوفيق والنجاح فى رسالتها، وللبنان الأمن والسلام والاستقرار، ثمَّ قدمَّ لها كتابًا قيمًا عن "إبادة الأرمن"، كهدية وعربون محبة وتقدير لخدماتها للشباب.

وألقت الوزيرة فارتينة كلمة، شكرت فيها المطران كريكور أوغسطينوس على الحفاوة وحسن الاستقبال لها ولسعادة السفراء، مشددة على أهمية انعقاد المؤتمر الكشفى العربى والمنتدى فى لبنان، لافتة إلى أن التحضيرات ستبدأ قريبًا لتأمين حسن التنظيم والبرنامج، وكل ما من شأنه أن يحقق نجاح المؤتمر والمنتدى، وعبرت عن أملها فى أن يستعيد لبنان الشقيق حضوره العربى والدولى ويخرج من الظروف الصعبة التى يمر بها .