اليوم السابع
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مياه الأوزون تعمل على إبطال نشاط فيروس كورونا بسرعة كبيرة

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 06:00 ص
مياه الأوزون تعمل على إبطال نشاط فيروس كورونا بسرعة كبيرة ميا الأوزون
كتبت إيناس البنا

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 دراسة جديدة نُشرت على موقع ما قبل الطباعة bioRxiv * تشير إلى وجود طريقة فعّالة وسريع لتثبيط المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة فيروس كورونا، من خلال استخدام مياه الأوزون.

أدى التحدي المتمثل في الحد من انتقال الفيروس إلى إجراء بحث مكثف حول طرق مختلفة لتعطيل الفيروس، وفي الوقت الحاضر ، يعتبر معظم انتشار المرض عن طريق الرذاذ التنفسي المنبعث من الأفراد المصابين أثناء العطس أو السعال أو التحدث أو الغناء أو حتى التنفس، ومع ذلك ، هناك طريق آخر مهم للعدوى هو  الأسطح الملوثة أو الأشياء التي لامست الفيروس عن طريق القطرات المصابة بالعدوى.

مياه الاوزوزن وفيروس كورونا
مياه الاوزوزن وفيروس كورونا

 

لمنع انتقال الفيروس توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكية بتنظيف اليدين باستخدام الصابون والماء أو معقمات الأيدي التي تحتوي على 60٪ كحول، ولكي تكون فعالة ، يجب أن يستمر غسل اليدين 40-60 ثانية ، على الأقل ، بناءً على إرشادات منظمة الصحة العالمية (WHO).

تم اقتراح العديد من المطهرات أيضًا لتحقيق التثبيط السريع للفيروس بعد وقت ملامس لمدة 30 ثانية أو أكثر، أحدها الذي جذب الانتباه مؤخرًا هو ماء الأوزون ، الذي ثبت بالفعل أنه قادر على تعطيل بعض الميكروبات بينما يكون غير ضار بالبشر، و في الوقت الحاضر ، يمكن لمولدات الأوزون التي تعمل عن طريق التحليل الكهربائي إنتاج مياه تحتوي على مستويات عالية من الأوزون.

قياس تعطيل ماء الأوزون لفيروس كورونا

تهدف الدراسة الحالية إلى قياس تأثير ماء الأوزون على فيروس كورونا،  عند استخدامه بتركيزات مختلفة ولأوقات تلامس مختلفة، جاءت السلالة الفيروسية المستخدمة من مريض على متن السفينة السياحية Diamond Princess ، في فبراير 2020 ، بينما تم استخدام ماء الأوزون بتركيزات مختلفة.

لاحظ الباحثون أن ماء الصنبور المعقم لم يعطل الفيروس ، لكن ماء الأوزون فعل ذلك بطريقة تعتمد على الجرعة. تمت مقارنة النتائج ، بعد 5 و 10 ثوانٍ من التفاعل عند كل  التركيزات.

أظهرت النتائج أنه بتركيزات 1 و 4 و 7 و 10 ملجم / لتر ، أدى ماء الأوزون إلى انخفاض عيار الفيروس بنسبة 81٪ و 93٪ و 97٪ و 97٪ على التوالي بعد وقت التلامس. من 5 ثوان. في 10 ثوانٍ من وقت الاتصال ، كان التخفيض متطابقًا تقريبًا.

خلصت الدراسة إلى أن استخدام ماء الأوزون الذي يحتوي على تركيزات عالية من الأوزون ، عند 7 أو 10 ملجم / لتر ، ينتج عنه تثبيط فعال للفيروس حتى عند وجود مادة مثبطة مثل البروتين في المحلول. حتى مع التركيزات المتوسطة ، مثل 4 ملجم / لتر ، فإن ماء الأوزون أقل فاعلية بقليل من معقمات الأيدي التي تحتوي على الكحول عند تطهير اليد. 


ماء الأوزون

استخدام ماء الأوزون لفيروس كورونا

تثبيط فيروس كورونا

فيروس كورونا

مركز مكافحة الأمراض الامريكى

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