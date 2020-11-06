مستشار الرئيس للصحة: تواصلنا مع كل دولة أعلنت عن إنتاج لقاح كورونا

ماجد تمراز

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن مصر تواصلت مع كل الدول التي أعلنت عن بدء إنتاج لقاح لفيروس كورونا، وقال: "لدينا اتفاقات مع الجميع، لكن عاوز أقول للناس أن اللقاح مش هيديك حماية بنسبة 100%، وحتى لو ظهر اللقاح هياخدوه الفئات التي تتطلب حالتها الصحية الحصول عليه مثله مثل لقاح الإنفلونزا، كل اللي علينا أننا نلتزم بالإجراءات الاحترازية ودي أسهل بكتير".

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة dmc: "نسبة عالية جدا من المرضى اللي اتصابوا بالفيروس خلال الفترة الماضية محسوش بأعراض قوية، لكن عاوز أقول إن فى تشابه كبير جدا بين أعراض كورونا وأعراض الإنفلونزا لكن هنا في مصر بخبرتنا بقينا نعرف نميز بين أعراض الإصابتين، وده ساعدنا أننا نعالج مئات الحالات منزلياً".

وقال تاج الدين: "الخبرة المصرية اكتسبت بسبب تبادل الآراء والخبرات من إسكندرية لأسوان، ومن الخبرة بقدر أقول إن صعوبة الأعراض وتأثيرها الكبير على الجهاز التنفسى، لكن أعراض الجهاز الهضمي بسيطة".