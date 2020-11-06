اليوم السابع
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الجمعة، 06 نوفمبر 2020 03:24 ص
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علامات يجب الحظر منها عند ارتداء الكمامة أثناء التمارين الرياضية

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 03:00 ص
علامات يجب الحظر منها عند ارتداء الكمامة أثناء التمارين الرياضية ارتداء الكمامه
كتبت هند عادل

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مع تفشى وباء فيروس كورونا أصبح ارتداء الكمامة أمرا إلزاميا، الا أن منظمة الصحة العالمية نصحت علناً بعدم ارتداء الكمامات أثناء ممارسة الرياضة لأنها قد تسبب مشاكل في التنفس وتشجع على نمو الكائنات الحية الدقيقة وبدلاً من ذلك حثت الناس على اتباع التباعد الاجتماعي.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news لم تكن هناك دراسات تظهر أي دليل مهم على الوقاية من انتشار الفيروس على شكل قطرات إذا تم ارتداء الأقنعة أثناء ممارسة الرياضة، ينصح الخبراء بعدم ارتداء الكمامات أثناء ممارسة الرياضة مرة أخرى لأن الأقنعة يمكن أن تسبب إعاقة في التنفس، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى الدوار والجفاف ومع ذلك ، أصدر بعض الخبراء بيانات أوصوا بارتداء الكمامات أثناء ممارسة الرياضة طالما تم تطبيق بعض الاحتياطات.

وفقًا للدكتور بالرام باهرجافا ، المدير العام لـلمجلس الهندى للأبحاث الطبية، يُنصح بارتداء أقنعة أثناء ممارسة الرياضة حيث لا يوجد أي تأثير سلبي على مستويات الأكسجين في الدم في الجسم أثناء ذلك ولكن هناك بعض الإجراءات الاحترازية التي يمكن اتخاذها لتجنب أي إزعاج أثناء ممارسة الرياضة بالكمامة:

شدة التمرين: يجب أن يتراوح نوع التمرين الذي يجب القيام به أثناء ارتداء القناع بين شدة خفيفة إلى معتدلة الشدة يمكن أن يشمل ذلك تمارين مثل المشي السريع أو اليوجا أو ركوب الدراجات البطيء. هذا للتأكد من أن درجة حرارة الجسم تظل منظمة وأن لديه مساحة كافية للتنفس.

مادة القناع: يجب ألا يكون القناع الذي يتم ارتداؤه أثناء ممارسة الرياضة سميكًا ويجب أن يكون مصنوعًا من مادة مثل البوليستر يمكن أن تجف بسرعة هذا لمنع ترطيب داخل القناع مما قد يسبب صعوبة في التنفس.

البحث عن العلامات: يجب على المرء أن يدرك المجهود الذي يبذله على أجسادهم أثناء ممارسة الرياضة، يجب أن يكونوا منتبهين لعلامات مثل الدوخة والدوار والتعب وفرط التنفس لمنعهم من إرهاق أجسامهم.

تعرف على جسمك: يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل التهاب الشعب الهوائية أو الربو أو أي أمراض قلبية أو رئوية أخرى الامتناع عن ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة لأنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض مرضهم.

 

 

 


كورونا

الكمامه

ارتداء الكمامه اثناء التمرين

مخاطر ارتداء الكمامه

فيروس كورونا

كورونا نيوز

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