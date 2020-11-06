اليوم السابع
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تلوث الهواء قد يسبب أمراضًا معدية خطيرة بخلاف كورونا.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 09:00 م
تلوث الهواء قد يسبب أمراضًا معدية خطيرة بخلاف كورونا.. اعرف التفاصيل تلوث الهواء
كتبت إيناس البنا

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يعد تلوث الهواء سببًا كبيرًا للقلق على الصحة العامة، حيث تشير جودة الهواء المتراجعة إلى الخطر، وإذا استمر هذا الأمر ، فقد يؤدي ذلك إلى خسائر فادحة في صحة وعافية جميع الكائنات الحية.

 لا يؤثر تلوث الهواء على الرئتين فحسب، بل يؤثر أيضًا على أجزاء أخرى من الجسم، حيث قد يتسبب تلوث الهواء في العديد من الأمراض المعدية، وذلك وفقا لتقرير موقع " Onlymyhealth".

ما الذي يجعل تلوث الهواء ضارا؟
 

يمكن للعديد من الجزيئات الكارثية الموجودة في الهواء أن تدخل الجسم وتسبب مشاكل صحية، وتُقاس جودة الهواء الرديئة بكمية هذه الجزيئات في الهواء، و كلما زادت المادة المعلقة في الهواء ، كانت نوعية الهواء رديئة، والمواد الجسيمية العالقة تشمل " الأوزون وثاني أكسيد النيتريك وثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون وما إلى ذلك"، حيث  تسبب الحساسية والتهاب مجرى الهواء وتلف الرئة.

ووفقًا للأرقام العالمية، يموت أكثر من 3 ملايين شخص قبل الأوان بسبب تلوث الهواء كل عام!

 

آثار التلوث على صحة الإنسان
 

هناك أنواع عديدة من الملوثات كما أن تأثيراتها على الرئتين تختلف، ما نوع الملوثات الموجودة في الهواء ، وتركيزها ومدى سهولة دخولها إلى رئتيك لتقرر ما الذي ستفعله بجسمك.

 في الأوقات الحالية عندما يكون التلوث في ذروته جنبًا إلى جنب مع الضباب الدخاني الشديد ، فهذا يهدد بأمراض رئوية خطيرة بما في ذلك مرض الانسداد الرئوي المزمن.

فيما يلي قائمة بالمضاعفات الصحية الناتجة عن تلوث الهواء:

 

  • التهابات الجهاز التنفسي
  • انسداد رئوي مزمن
  • التهاب الشعب الهوائية المزمن
  • الربو
  • عدوى الكلى والبول
  • مشاكل عصبية
  • مشاكل قلبية
  • سرطان الرئة
  •  

زيادة خطر الإصابة بالأمراض المعدية
 

أظهر بحث أن تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية عن طريق تغيير البكتيريا، فيمكن أن يسبب ذلك تأثيرًا شديدًا على الجهاز التنفسي حيث قد تدخل البكتيريا إلى الجسم عبر الجهاز التنفسي.

الكربون الأسود وهو الكربون النقي هو أحد مكونات الجسيمات الدقيقة، يتم إطلاقه عندما يكون هناك احتراق غير كامل للوقود الحيوي والكتلة الحيوية والوقود الأحفوري، وهذا هو المكون الرئيسي لتلوث الهواء ويرتبط بإحداث عدوى بكتيرية في الجسم،  يرتبط هذا الكربون الأسود بالوفيات المبكرة كما يرتبط تلوث الهواء ارتباطًا مباشرًا بالأمراض المعدية.

 

كيف تتعرف على تدهور جودة الهواء؟
 

ووفقا لأطباء الأمراض الصدرية، فلست بحاجة إلى شخص يخبرك عن انخفاض مؤشر جودة الهواء ولكن هناك بعض العلامات والأعراض التي يُظهرها جسم الإنسان في وقت زيادة التلوث في الهواء." وهذه هي:

  • إحتقان بالأنف
  • عيون حارقة ودامعة ومتهيجة
  • ضيق التنفس
  • صدر ثقيل
  • كثرة العطس
  • السعال

قد تصبح الأعراض شديدة إذا كان تركيز الملوثات الخارجية مرتفعًا، وإذا عرّض الشخص نفسه للملوثات أو بيئة ملوثة لفترة زمنية أطول، فقد يعاني من مرض الانسداد الرئوي المزمن وأمراض الجهاز التنفسي والنوبات القلبية. وبالتالي ، من الأفضل البقاء في حالة منع وتجنب التعرض لتلوث الهواء. إلى جانب ذلك ، استمر في غسل وجهك وعينيك ، وارتداء قناع ، وشرب الماء وتناول الأطعمة الصحية من شأنه أن يقلل من الآثار السيئة.

 


تلوث الهواء

الأمراض المعدية

تلوث الهواء والأمراض المعدية

ضيق التنفس

الانسداد الرئوى

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