اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 نوفمبر 2020 10:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

الهذيان المصحوب بالحمى يمكن أن يكون من الأعراض المبكرة لـ كورونا

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 10:00 ص
الهذيان المصحوب بالحمى يمكن أن يكون من الأعراض المبكرة لـ كورونا الهذيان قد يكون من أعراض كورونا ـ أرشيفية
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توصل بحث جديد أجراه باحثون من جامعة أوبيرتا دي كاتالونيا (UOC) في برشلونة بإسبانيا، ونشر فى مجلةOpen Access Journal of Clinical Immunology and Immunotherapy  أنه يمكن أن يكون الهذيان المصحوب بالحمى من الأعراض المبكرة لـ COVID-19.

سلطت الدراسة الضوء على حقيقة أنه إلى جانب فقدان حاسة التذوق والشم والصداع الذي يحدث في الأيام السابقة لظهور السعال وصعوبات التنفس، يصاب المرضى أيضًا بالهذيان.على هذا النحو ، فإن مظهر هذه الحالة من الارتباك ، عندما يكون مصحوبًا بارتفاع في درجة الحرارة ، ينبغي اعتباره علامة مبكرة للمرض ، خاصة في حالة المرضى المسنين.

 

هذيان مع الحمى أعراض كورونا الأولى

هذيان مع الحمى أعراض كورونا الأولى

 

وأوضح الباحث في الدراسة، أن "الهذيان هو حالة من الارتباك يشعر فيها الشخص بأنه بعيد عن الواقع ، كما لو كان يحلم"، مضيفا أنه "يجب أن نكون في حالة تأهب ، خاصة في حالة وبائية مثل هذه، لأن الفرد الذي تظهر عليه بعض علامات الارتباك قد يكون مؤشرا على الإصابة".

 

قام الفريق البحثى، بمراجعة مجموعة الأعمال العلمية المنشورة حول تأثيرات COVID-19 فيما يتعلق بالجهاز العصبي المركزي، أي الدماغ، ووجدت المراجعة أنه على الرغم من أن الكثير من أبحاث فيروس كورونا التي أجريت حتى الآن منذ الإبلاغ عن الحالات الأولى للالتهاب الرئوي في الصين (في 31 ديسمبر 2019) قد ركزت على الضرر الذي تسببه للرئتين والأعضاء الأخرى ، مثل الكلى والقلب، هناك مؤشرات متزايدة على أن الفيروس التاجي يؤثر أيضًا على الجهاز العصبي المركزي وينتج عنه تغيرات في الإدراك العصبي ، مثل الصداع والهذيان ، فضلاً عن نوبات الذهان.

وشدد الفريق، على أن أيًا من هذه العوامل الثلاثة لديه القدرة على التسبب في الهذيان، موضحا أنه قد لوحظ وجود دليل على تلف الدماغ المرتبط بنقص الأكسجة في عمليات تشريح الجثث التي أجريت على المرضى الذين ماتوا بسبب العدوى وأنه كان من الممكن عزل فيروس من أنسجة المخ.

 

ووفقًا للباحثين ، من المرجح أن يكون الهذيان والعجز المعرفي والشذوذ السلوكي ناتجًا عن الالتهاب الجهازي للعضو وحالة نقص الأكسجة ، مما يؤدي أيضًا إلى التهاب الأنسجة العصبية والتسبب في أضرار في مناطق مثل الحُصين ، التي ترتبط بالاختلالات المعرفية والتغيرات السلوكية التي يقدمها المرضى الذين يعانون من الهذيان.

 


الهذيان

الحمى وفيروس كورونا

تلف الدماغ

كورونا يسبب تلف الدماغ

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الهذيان علامة رئيسية على الإصابة بفيروس كوفيد -19 لدى كبار السن والضعفاء

الخميس، 01 أكتوبر 2020 08:00 م

فيروس كورونا يكتسح خلايا الدماغ وقد يصيب بالهذيان

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 11:01 ص

تلف الدماغ الخفى كابوس يهدد المتعافين من كورونا.. مشاكل عصبية قد تصيب ذوى الأعراض الخفيفة.. الهذيان والهلاوس والسكتات الدماغية الأبرز.. ومخاوف من تكرار سيناريو إنفلونزا 1918 وانتشار التهاب الدماغ الكسولة

الخميس، 09 يوليه 2020 10:00 م

تأثير كورونا على الدماغ يصل للهذيان والسكتة الدماغية لدى بعض المرضى

الخميس، 09 يوليه 2020 12:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الخطيب يبحث مع موسيمانى تطورات مفاوضات ضم سيرينو للأهلي

الخطيب يبحث مع موسيمانى تطورات مفاوضات ضم سيرينو للأهلي

التضامن تنفى إيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM

التضامن تنفى إيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM

ماذا يفعل سائق القطار حالة سقوط أمطار أو سيول خلال رحلته؟..السكة الحديد تجيب

ماذا يفعل سائق القطار حالة سقوط أمطار أو سيول خلال رحلته؟..السكة الحديد تجيب

انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 24

انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 24

التنمية المحلية تشكل غرفة عمليات لمتابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

التنمية المحلية تشكل غرفة عمليات لمتابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

تعرف على قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد القيام

تعرف على قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد القيام

الأوقاف تفتتح اليوم 16 مسجدا فى 8 محافظات.. صور

الأوقاف تفتتح اليوم 16 مسجدا فى 8 محافظات.. صور

460 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة الأقصر

460 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة الأقصر

وزيرة التضامن: دفعنا مليار و300 مليون جنيه نفقة لم تحصل حتى الآن من الأزواج

وزيرة التضامن: دفعنا مليار و300 مليون جنيه نفقة لم تحصل حتى الآن من الأزواج

النيابة العامة تدشن وسيلة تواصل مع المواطنين عبر تويتر

النيابة العامة تدشن وسيلة تواصل مع المواطنين عبر تويتر

الصحة تسجل 201 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

الصحة تسجل 201 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

المرور يغلق طريق الواحات ويجرى تحويلات لحركة السيارات لمدة 6 شهور

المرور يغلق طريق الواحات ويجرى تحويلات لحركة السيارات لمدة 6 شهور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة