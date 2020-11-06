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تحت رعاية وزارة الاتصالات..

الاتحاد العام للغرف التجارية ينظم غدا مؤتمر Summit Techne بمكتبة الإسكندرية

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 03:37 م
الاتحاد العام للغرف التجارية ينظم غدا مؤتمر Summit Techne بمكتبة الإسكندرية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتب أحمد حمادة

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يفتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس إبراهيم العربي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية مؤتمر ( Summit Techne) بمكتبة الإسكندرية، وذلك غدا السبت بمكتبة الإسكندرية، ويستهدف المؤتمر تفعيل الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات في تسهيل وتطوير الأعمال والخدمات، ويشارك به أكثر من 500 شركة ناشئة بحضور عدد كبير من رؤساء الغرف التجارية على مستوى الجمهورية وعدد من الشخصيات العامة والقيادات الشبابية في مجال ريادة الأعمال.
 
ويتضمن المؤتمر عده محاور يتم مناقشتها خلال ثلاثة أيام أهمها محور الصحة الرقمية، التجارة الإلكترونية، التكنولوجيا النقدية، المدفوعات الرقمية،  الإعلام والتسويق الرقمي، الاستثمار، تكنوجيا العمارة بالإضافة إلى محور التطوير العقاري, كما تقام في نهايه الاحتفالية العديد من الفعاليات، منها مسابقات في ريادة الأعمال يشترك فيها 500 من الشركات الناشئة.

وزارة الاتصالات

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