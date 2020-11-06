اليوم السابع
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أسعار مواد البناء اليوم..طن الأسمنت يسجل 700-750 جنيهاً

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 01:40 م
أسعار مواد البناء اليوم..طن الأسمنت يسجل 700-750 جنيهاً مواد البناء
كتب أحمد حمادة

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سجلت أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 6-11-2020، استقراراً لمعظم المواد وذلك وفقا لما أعلنته الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية. 
 
 
وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الحديد  9500 - 10000جنيها للطن تسليم أرض مصنع، وأن السعر للمستهلك عند  9700 -10200 جنيها للطن.  
 
وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أسعار  الاسمنت650-680  جنيها تسليم أرض  مصنع و يصل سعر المستهلك بين  700-750 جنيها للطن، أن أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950  جنيها للألف طوبة. 
 
 
وكانت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية طالبت بضرورة الإعلان عن اشتراطات البناء الجديدة فى المحافظات، وذلك فى ظل اقتراب المهلة التى أعلنت عنها الحكومة بتعليق حركة البناء فى المحافظات المختلفة لمدة 6 أشهر والتى تنتهى مع انتهاء شهر نوفمبر.
 
قال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن حركة سوق مواد البناء تشهد استقرارا خلال الفترة الماضية وذلك بعد توقف البناء فى المحافظات منذ قرار الحكومة بوقف عمليات البناء لحين الإنتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء، موضحا أن توقف البناء يؤثر على عمليات البيع المصانع والتجار وبالتالى يقلل من حجم الضرائب والرسوم.

اسعار الحديد

اسعار الاسمنت

اسعار الرمل

اسعار مواد البناء

اسعار الجبس

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