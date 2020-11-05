اليوم السابع
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6 آثار جانبية للإفراط في استهلاك الكربوهيدرات

الخميس، 05 نوفمبر 2020 02:00 ص
6 آثار جانبية للإفراط في استهلاك الكربوهيدرات تناول الكربوهيدرات
كتبت إيناس البنا

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من أجل الحفاظ على الأداء السليم لجسمك، فإن تناول العناصر الغذائية مثل البروتينات والسكر والكربوهيدرات والدهون والألياف والفيتامينات والمعادن أمر ضروري.

يحتاج الجسم إلى طاقة للنمو والعمليات الأخرى في الجسم، وعند الحديث عن عنصر غذائي معين، بقدر أهمية الكربوهيدرات لجسمك، يمكن أن يكون الاستهلاك المفرط لهذه المغذيات ضارًا لجسمك.

الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من الكربوهيدرات وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، تشمل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات العناصر السكرية، والأرز الأبيض، والخبز الأبيض ، ورقائق البطاطس ، والذرة ، والفاصوليا ، وما إلى ذلك.

مخاطر الكربوهيدرات الزائدة
 

الأدوية مهمة لعلاج بعض مخاطر الكربوهيدرات الزائدة، ومع ذلك ، فإن اتباع نظام غذائي سليم وبعض التغييرات في نمط الحياة يمكن أن تمنع المشاكل الصحية، يمكن أن يؤدي الإفراط في استهلاك الكربوهيدرات إلى تأثير سلبي على الطفل مثل مرض التوحد وتباطؤ نمو الدماغ.

الآثار الجانبية للكربوهيدرات
 

الآثار الجانبية الـ6 الرئيسية لاستهلاك الكربوهيدرات:

 

1. انخفاض معدل الأيض
 

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الكربوهيدرات إلى إبطاء معدل الأيض، ويمكن أن يؤدي انخفاض معدل الأيض إلى زيادة وزن الشخص، لذلك ، من المهم الحفاظ على التوازن الصحيح للعناصر الغذائية في نظامك الغذائي.

2. ارتفاع نسبة السكر في الدم
 

تأثير سلبي آخر لوجود الكثير من الكربوهيدرات هو ارتفاع مستويات السكر في الدم، وللحفاظ على هذه المستويات، يقوم البنكرياس بإفراز الأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع الأنسولين في الجسم، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وحتى الرغبة الشديدة في تناول السكر.

 

 

3. أقل إنتاج للأنسولين
 

بخلاف فرط الأنسولين، يمكن أن يؤدي استهلاك المواد الغذائية الغنية بالكربوهيدرات إلى جعل البنكرياس يفرز كمية أقل من الأنسولين، هذا يمكن أن يجعل الشخص عرضة للإصابة بمرض السكري، وهي مشكلة صحية كبيرة.

4. زيادة الكولسترول
 

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الكربوهيدرات أيضًا إلى زيادة مستويات الكوليسترول في الجسم. إنه يطلق الكوليسترول الضار (الدهون الثلاثية) في الدم والذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

 

5. زيادة فرص الإصابة بالنوبات القلبية
 

أيًا كانت الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات فهي أيضًا غنية بالدهون، مما يجعل شرايين القلب تتكاثف مما يجعل تدفق الدم صعبًا. يمكن أن يزيد هذا أيضًا من فرص الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

 

6. التعب والخمول للحوامل
 

يضيف الحمل نفسه عامل إجهاد، لذلك ، في ذلك الوقت ، تمر الأم بالعديد من التغييرات الهرمونية، وإذا تناولت المرأة الكثير من الكربوهيدرات في ذلك الوقت ، فقد يؤدي ذلك إلى التعب والكثير من زيادة الوزن.

 

ما هي البدائل الصحية للمواد الغذائية الغنية بالكربوهيدرات؟
 

يمكنك استبدال المواد الغذائية الغنية بالكربوهيدرات ببديل صحي مثل البروتين في كل وجبة، فالمصادر الجيدة للبروتين هي اللحم البقري ، الزبادي ، الجبن ، البيض ، ففي المتوسط ​​، يمكن للأطعمة الغنية بالبروتين أن تحسن معدل الأيض.


تناول الكربوهيدرات

المواد الغذائية بالكربوهيدرات

البروتينات

فقدان الوزن

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