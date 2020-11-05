وزيرة التضامن تعلن استخراج بطاقات ميزة للمستفيدين من تكافل وكرامة

كتب مدحت وهبة تصوير السعودى محمود

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، إنه جار استخراج بطاقات ميزة لما يقرب من 3 ملايين ونصف أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة، ضمن سياسة الدولة الشمول المالى، مشيرة إلى أنه بدأ عمل ميزة على جميع بطاقات تكافل وكرامة بالتنسيق مع بنك ناصر والبنك المركزى.

وأشارت خلال مؤتمر صحفى، إلى أنه يتم تحويل مستفيدى الضمان الاجتماعى، إلى تكافل وكرامة تدريجيا، لافتة إلى أنه لم يتبق فى الضمان سوى 300 ألف أسرة، وجار تحويلهم الى برنامج تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن النقل بين البطاقة العادية وبطاقة ميزة آلية صرف وليست آلية استحقاق، وأن كبار السن سنشهد لهم قانون واستراتيجية فى القريب العاجل، موضحا أن مجلس الوزراء وجه بالاهتمام بالفئات الهمشة والفئات تحت خط الفقر.

كانت وزيرة التضامن قد أكدت أن القيادة السياسية لديها اهتمام كبير بملف الحماية الاجتماعية، وقد تم إعادة 40 ألف أسرة للحصول على الدعم النقدى من برنامج تكافل وكرامة بعد فحص تظلماتهم والتأكد من استحقاقهم للدعم.