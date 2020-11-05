مصر وجنوب السودان يبحثان سبل التعاون فى مجال الطيران المدنى

كتبت رحاب نبيل

زار وفد مصرى رفيع المستوى برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى جنوب السودان، لبحث سبل تعزيز التعاون فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالدولة المصرية نحو تعزيز الروابط وعلاقات التعاون مع دول الجوار والدول الإفريقية من خلال إقامة شراكات اقتصادية فى مختلف المجالات، نظراً لدور مصر الريادى والاستراتيجى الذى تلعبه داخل قارة أفريقيا، وفى إطار حرص الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى على تقديم كافة سبل الدعم الفنى ونقل الخبرات للدول الأفريقية فى قطاع الطيران.

وخلال الزيارة عقد الوفد المصرى عدة اجتماعات تنسيقية مع Madut Biar Yel وزير النقل والمواصلات الجنوب سودانى، وDavid Subek Dada رئيس سلطة الطيران المدنى الجنوب سودانى، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم للشراكة بين شركتى إير كايرو وشركة طيران جنوب السودان بمقتضاها يحق لشركة إير كايرو الحصول على حقوق النقل داخل جنوب السودان وخارجها، كما تم مناقشة تفعيل اتفاقية ثنائية للنقل الجوى بين البلدين، وكذا دراسة إقامة شراكات اقتصادية مع دولة جنوب السودان من خلال تقديم الدعم بمجال التدريب ونقل الخبرات من خلال أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

كما استعرض الجانبان دراسة الدخول فى شراكة بين شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والجانب الجنوب سودانى لإنشاء شركة صيانة للطائرات فى مطار جوبا لتقديم أعمال الصيانة، وذلك للاستفادة من خبرات المهندسين والفنيين التابعين لشركة مصر للطيران والحاصلين على الشهادات المعتمدة عالميا، فضلاً عن إرسال لجان من المختصين بسلطة الطيران المدنى المصرى للسفر إلى جوبا لتدريب الكوادر لرفع مستوى الإجراءات بمطار جوبا، وكذا التعاون بين سلطتى الطيران المدنى المصري و الجنوب سوداني فى مجال التشريعات وتطوير الهيكل التنظيمى لسلطة الطيران المدنى لجنوب السودان.

من جانبه، قال الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، إن هذا اللقاء يأتى ضمن سلسلة من الزيارات التى يقوم بها قطاع الطيران المدنى المصرى لزيادة أوجه التعاون المشترك ونقل الخبرات المصرية في مختلف مجالات وأنشطة الطيران المدنى مع دول القارة الأفريقية ، حيث تم وضع خطة جادة للتوسع داخل القارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة و التى تتماشي مع رؤية القيادة السياسية لتمنية افريقيا و تذليل جميع العقبات وتقديم كافة التسهيلات من أجل تنفيذ هذه الشراكات الاقتصادية مع الأشقاء الأفارقة.