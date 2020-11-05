كيف تقلل فرص المعاناة من آلام ظهرك مع تقدمك فى العمر؟

كتبت فاطمة خليل

آلام الظهر من المشاكل المزعجة التي يمكن أن تمنعك من القيام بأنشطتك اليومية، يبدأ عمودك الفقري يكبر في العشرينات والثلاثينيات من العمر ويستمر بقية حياتك، القليل من اتباع نصائح الوقاية يمكن أن يقلل فرصك في المعاناة من آلام الظهر مع كبر السن، وقال أخصائي العمود الفقري بكلايفند كلينيك كوش جويال، "نحن جميعًا نواجه تغيرات تنكسية في عظامنا، ولكن الخبر السار هو أن هذه التغييرات لا تسبب دائمًا مشاكل خطيرة".

وأوضح الدكتور جويال: "لا يوجد مرض فعلي يسمى مرض القرص التنكسي أو الديسك ولكنه أكثر تمثيلًا للشيخوخة الطبيعية في العمود الفقري التي نختبرها جميعًا في النهاية تؤدي التغيرات التنكسية الطبيعية إلى ألم في الظهر أو الساقين ومع ذلك ، في أغلب الأحيان، لا تسبب هذه التغييرات أي أعراض.

التهاب المفاصل شائع في شيخوخة العمود الفقري



يعد التهاب المفاصل أحد المشاكل الشائعة عند شيخوخة العمود الفقري، من المحتمل أن ترى التغييرات التنكسية المماثلة في التصوير بالرنين المغناطيسي للعمود الفقري لدى أي مريضين يبلغان من العمر 50 عامًا ، أحدهما يعاني من أعراض والآخر بدون أعراض.

الفحص السريري هو أفضل وقت لطبيبك للتعرف على تاريخك وإجراء فحص بدني أيضًا إذا قال طبيبك إن لديك تغييرات تنكسية ، فعادةً ما تكون شكلاً من أشكال الانزلاق الغضروفي في العمود الفقري.

تزداد النسبة المئوية للمرضى الذين يعانون من قدر كبير من التغيرات التنكسية مع تقدم العمر. على سبيل المثال ، في المتوسط ​​البالغ من العمر 80 عامًا ، سيكون لدى أكثر من 80 ٪ قدر كبير من الانزلاق في العمود الفقري.

علامات مشاكل أكبر في العمود الفقري



إذا كنت تعاني من أي من العلامات الحمراء التالية ، فقد حان الوقت لاستشارة طبيبك أو أخصائي العمود الفقري:

-ضعف تدريجي.

- ضعف التوازن.

-الألم الذي يستمر أو يزداد سوءًا بعد شهرين.

-تغييرات الأمعاء أو المثانة قد يكون سبب ذلك هو ضغط الحبل الشوكي أو جذور الأعصاب.

كيفية الحفاظ على صحة العمود الفقري



مع تقدمك في العمر ، هناك عدد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها للحفاظ على صحة عمودك الفقري:

-الإقلاع عن التدخين. للتبغ تأثير سلبي كبير على شفاء العمود الفقري. تميل إلى الشفاء بشكل أسرع عندما لا تدخن ويتأثر تأثير الأدوية التي نستخدمها والعلاج والحقن والجراحة بالتدخين.

-تناول نظامًا غذائيًا صحياً. ركز على الخضار والفواكه واللحوم الخالية من الدهون والحبوب الكاملة.

-شارك في تمارين رياضية في القوة والتمدد والأيروبيك لتحسين مستوى لياقتك ، وجعلك أكثر مقاومة للإصابة وتساعد على التعافي السريع في حالة الإصابة. على سبيل المثال ، يمكن أن تساعدك اليوجا في تحقيق القوة الأساسية (جدار البطن وعضلات الظهر والرقبة) لدعم عمودك الفقري.

-حافظ على وزن مثالي للجسم لتخفيف ضغط الوزن الزائد على عمودك الفقري.

-تدرب على الوضع الجيد بالوقوف، والمشي ، والجلوس ، والرفع ، والاستلقاء في الأوضاع التي يكون فيها أقل إجهاد على العضلات والأربطة الداعمة.

-ارتدِ أحذية متوازنة ومرنة ومريحة.