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صعود بورصة أبوظبى للجلسة الرابعة على التوالى..ورأس المال يربح 24.5 مليار درهم

الخميس، 05 نوفمبر 2020 01:19 م
صعود بورصة أبوظبى للجلسة الرابعة على التوالى..ورأس المال يربح 24.5 مليار درهم بورصة أبوظبي
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الرابعة على التوالى، بنسبة 0.6% رابحا 28.22 نقطة ليغلق عند مستوى 4718.013 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 24.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 718.479 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 129.5 مليون سهم، بقيمة 446.8 مليون درهم، عبر تنفيذ 3465 صفقة.
 
وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 1.99%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.15%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.85%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.16%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.14%.
 
وارتفع 13 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 14.69%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 6.67%، ثم سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 3.59%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة دانة غاز بنسبة 2.88%، ثم سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 1.97%، ثم سهم  الشركة العالمية القابضة بنسبة 1.27%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 90.2 مليون درهم.
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة أبوظبى الوطنية للتأمين، عن النتائج المالية للشركة خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2020، وتمكنت الشركة من تحقيق أداءً ماليا قويا فى ظل الظروف الاستثنائية التي شهدها هذا العام، حيث بلغ صافي الأرباح 282.8 مليون درهم بزيادة قدرها 45.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وسجلت إيرادات الاكتتاب نمواً بنسبة 44% خلال الأشهر التسعة الأولى مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى، وحققت الشركة مكاسب قوية في إجمالي أقساط التأمين التى سجلت نموا بلغ 6.2% لتصل إلى 3.2 مليار درهم مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 3 مليارات درهم، كما سجلت الأرباح القنية ارتفاعاً بنسبة 125.5% لتصل إلى 201.8 مليون درهم في الفترة المذكورة من عام 2020 مقارنة مع 89.5 مليون درهم في العام السابق.
 
وفي السياق ذاته أعلنت شركة عمان والإمارات القابضة للاستثمار، عن النتائج المالية للشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث تكبدت الشركة خسارة صافية قدرها 1.8 مليون ريال عمانى مقابل صافي خسارة بقيمة 319.2 ألف ريال عمانى.

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