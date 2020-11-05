اليوم السابع
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الزراعة تعلن وصول 4000 طن تقاوى بطاطس مستوردة من الخارج .. اعرف التفاصيل

الخميس، 05 نوفمبر 2020 12:44 م
الزراعة تعلن وصول 4000 طن تقاوى بطاطس مستوردة من الخارج .. اعرف التفاصيل محصول البطاطس
كتب عز النوبى

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قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية  للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، إن الموانئ المصرية استقبلت أكثر من 4000 طن من شحنات استيراد تقاوى البطاطس، مضيفا أن الحجر الزراعى يواصل أخذ عينات وفحص الشحنات، والإجراءات الرقابية المشددة المتبعة، والتأكد من مطابقة الشحنة  المستوردة، استعدادا لزراعات الموسم الجديد، سواء للإنتاج المحلى أو التصدير وفقا للاشتراطات والضوابط المصرية.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جميع الشحنات المستوردة، قبل دخولها البلاد تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية، ويتم فحص جميع رسائل تقاوى البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة فى موانئ وصول الحجر الزراعى، وفحص عينات منها معمليا بمشروع العفن البنى بالبطاطس للتأكد من خلوها من الأمراض.

يذكر أن محصول البطاطس يزرع فى 3 عروات هى العروة النيلية التى تزرع فى أواخر أغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية (الأساسية) والتى تزرع فى أكتوبر ونوفمبر وهما يزرعان بتقاوى كسر محلى ثم العروة الصيفية وتزرع فى ديسمبر وحتى أواخر فبراير وتزرع بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوروبي.

كما اعتمدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعى، ومشروع حصر ومكافحة العفن البنى للبطاطس، خطتها من خلال تشديد الفحص والإجراءات الرقابية مع بداية وصول الشحنات المستوردة من تقاوى البطاطس لزراعات الموسم الجديد، ويؤكد الحجر الزراعى المصرى أن  جميع الشحنات المستوردة، قبل دخولها البلاد  تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية، ويتم فحص جميع رسائل تقاوى البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة فى موانئ وصول الحجر الزراعى، وفحص عينات منها معمليا بمشروع العفن البنى بالبطاطس للتأكد من خلوها من الأمراض.


تقاوى البطاطس

استيراد تقاوى البطاطس

زراعات البطاطس

الحجر الزراعى

اخبار اليوم

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