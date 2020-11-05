اليوم السابع
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أسهم أوروبا تبلغ قمة أسبوعين بدعم أسهم التكنولوجيا ونتائج أعمال

الخميس، 05 نوفمبر 2020 10:44 ص
أسهم أوروبا تبلغ قمة أسبوعين بدعم أسهم التكنولوجيا ونتائج أعمال اسهم - صورة أرشيفية
رويترز

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بلغت الأسهم الأوروبية قمة أسبوعين اليوم الخميس، مدعومة بمجموعة من نتائج الأعمال القوية ومزيد من التحفيز للاقتصاد البريطاني وصعود وول ستريت بعد أن باتت نتيجة سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية عصية على التوقع.

وفي خامس يوم له من المكاسب، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا بالمئة ليبلغ أعلى مستوياته منذ العشرين من أكتوبر مع عودة أسهم التكنولوجيا لتصدر المكاسب.

وربح المؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.6 بالمئة بعد أن رفع بنك إنجلترا المركزي بصورة فاقت التوقعات حزمته النحفيزية الكبيرة أصلا لشراء السندات بمقدار 150 مليار جنيه إسترليني (195 مليار دولار).

وقفز سهم بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي 5.7 بالمئة بعد أن عاد لتحقيق ربح فصلي، إذ واصل نشاطه التجاري التعافي من بداية ضعيفة للعام.

وزاد سهم شركة الإعلام بروزيبنسات.1 ميديا الألمانية 6.4 بالمئة بعد أن أن رفعت توقعاتها للعام بأكمله وعادت إلى الربح في الربع الثالث من العام.

قفزت الأسهم الأمريكية اثنين بالمئة مساء وصعدت الأسهم الآسيوية غلى قمة ثلاثة أعوام تقريبا، إذ جعل التقارب المحتمل في الكونجرس الأمريكي المستثمرين متفائلين حيال صعوبة سن تغييرات كبيرة في السياسة.

 


الأسهم الأوروبية

أسهم التكنولوجيا

بنك إنجلترا المركزي

بنك سوسيتيه جنرال

المؤشر ستوكس

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