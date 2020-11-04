اليوم السابع
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16 سلالة جديدة من فيروس كورونا بجنوب إفريقيا على الرغم من الإغلاق

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 12:00 م
16 سلالة جديدة من فيروس كورونا بجنوب إفريقيا على الرغم من الإغلاق سلالات فيروس كورونا
كتبت إيناس البنا

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كشف باحثون من جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والبرازيل، في ورقة بحثية حديثة على موقعmedRxiv  ، أن  هناك طفرات فريدة في فيروس كوورنا انتجت 16 سلالة جديدة من متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم  كورونا " COVID 19" في سكان جنوب إفريقيا.

أوضحت الدراسة أن هذه الطفرات في سلالات -CoV-2  محلية في جنوب إفريقيا، حيث يُعتقد أن هذه السلالات الفريدة ، غير الموجودة في أي مكان آخر في العالم ، وقد ساهمت بنحو 42 ٪ من إجمالي معدل الإصابة في البلاد.

تم الإبلاغ عن الحالات الأولية لمرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19) لأول مرة في مارس 2020 في جنوب إفريقيا، ومنذ ذلك الحين ، انتشر المرض بسرعة وعلى نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة.

سلالة ظهرت بجنوب أفريقيا

سلالة ظهرت بجنوب أفريقيا

 

تكشف هذه الدراسة المنيرة للطفرات الفريدة للفيروس في جنوب إفريقيا عن أنواع التأثيرات التي يمكن أن تحدثها هذه التدابير التخفيفية على الطفرات الفيروسية، و ترسم الدراسة أيضًا مخططًا لسلوك السلالات المحددة، وتساعد مثل هذه التحقيقات في علم الأوبئة الجينومية على فهم سلوك الفيروس الناشئ بشكل أفضل.

تم تصنيف فيروس كورونا CoV-2 ، عادةً إلى سلالتين رئيسيتين للتطور: النسب A والنسب B - وكلاهما نشأ في الصين، ولكن أول سلالة ظهرت في  جنوب أفريقية تم تحديدها هي سلالة B.1.106، والنسب الأكثر انتشارًا جغرافيًا في جنوب إفريقيا هو سلالة C1.

في هذه الدراسة ، يحتوي أول سلالة C من فيروس كورونا على 16 طفرة بالمقارنة مع تسلسل ووهان الأصلي،  ووجدت الدراسة أيضًا أن C1 تسبب في حدوث عدوى في مقاطعات متعددة .

لفهم انتشار فيروس -CoV-2 ، شكل فريق البحث شبكة مراقبة الجينوم في جنوب إفريقيا،  الذين يعملون مع المختبرات الحكومية الوطنية لتوليد وتحليل البيانات في البلد بسرعة.

قاموا بتحليل 1،365 جينومًا كاملًا عالي الجودة ورسموا خرائط لظهور 16 سلالة جديدة خاصة بجنوب إفريقيا، من بين هذه السلالات الثابتة ، تسببت 3 سلالات بشكل رئيسي في أكثر من نصف الإصابات في جنوب إفريقيا، وكان أخذ العينات متسقًا منذ بداية الوباء وتوافق مع الأحداث المهمة في التقدم الوبائي للفيروس.

من جهة أخرى يقدم فريق البحث متعدد التخصصات هذا تقريرًا عن تحليل متعمق لانتشار فيروس -CoV-2 في جنوب إفريقيا ؛ فقد أظهروا أن الجزء الأكبر من المقدمات حدث قبل الإغلاق والقيود المفروضة على السفر في نهاية مارس 2020. لذلك ، على الرغم من إجراءات التقييد ، انتشر الفيروس بسرعة ، مما تسبب في أكثر من 600000 حالة مؤكدة من عدوى كورونا.

من غير المعروف حاليًا ما إذا كانت سلالات -CoV-2 المتحولة حديثًا في جنوب إفريقيا لها أي ميزة، من حيث انتقال الفيروس أو تكاثره أو انخفاض المناعة في سكان جنوب إفريقيا - على السلالات القديمة من الفيروس التي نشأت في ووهان ، الصين.

تظهر هذه الدراسة أن العديد من سلالات -CoV-2 ، ولكل منها طفرات فريدة، ظهرت داخل الأوبئة المحلية أثناء الإغلاق؛ حتى عندما كانت طرق التخفيف تمنع دخول سلالات جديدة من خارج جنوب إفريقيا.

يؤكد الباحثون على فائدة دمج طرق المراقبة الجينومية لفهم انتشار كورونا - CoV-2 في البيئات المحلية، حيث تساعد المراقبة الجينومية في الوقت الحقيقي واستدلال البيانات في تطوير استراتيجيات فعالة للسيطرة على العدوى.

 


سلالات كورونا

طفرات فيروس كورونا

انتشار فيروس كورونا

لقاح كورونا

جنوب افريقيا

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