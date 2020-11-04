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وصول دفعة عربات سكة حديد روسية جديدة بعد إدخال تعديلات على الشبابيك 12نوفمبر

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 09:00 ص
وصول دفعة عربات سكة حديد روسية جديدة بعد إدخال تعديلات على الشبابيك 12نوفمبر العربات الروسية الجديدة
كتب رضا حبيشى

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أكدت مصادر مسئولة بهيئة السكة الحديد أنه متوقع وصول جديدة من العربات الروسية المتعاقد عليها قادمة من روسيا 12 نوفمبر الجارى، بعد إدخال التعديلات التي طلبتها الهيئة فى شكل الشبابيك لتكون حاجة لأشعة الشمس، حيث تضم 17 عربة، وستصل إلى رصيف ميناء الإسكندرية مثل الدفعات السابقة.

ووصل حتى الآن 121 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية.

وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.

وصفقة العربات الروسية الـ 1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.

 


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