مصادر: إعلان مواعيد غلق المحال بعد الانتهاء من مناقشة مقترحات الوزراء

كتبت هند مختار

كشفت مصادر، أن الحكومة ناقشت خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، مقترح وزارة التنمية المحلية، بشأن تحديد مواعيد غلق المحال العامة والمنشآت والورش، كما استمعت إلى آراء الوزراء المختلفة ومقترحاتهم بالقرار.

واستبعدت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" احتمالية إعلان قرار مواعيد غلق المحال اليوم لحين الانتهاء من مناقشة مقترحات الوزراء المختلفة ، لافتة إلى مقترحات تحديد موعد الغلق ما بين 11 مساءا وحتى 1 منتصف الليل مع اختلاف المواعيد في الصيف عن الشتاء على أن يتم السماح بفتح المحال والورش في ساعة مبكرة ، موضحة أن وضع المحافظات السياحية سيكون مختلف على أن تكون مواعيد الغلق من الساعة 1 بعد منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا .

وأكدت المصادر ، أن قرار تحديد مواعيد غلق المحال العامة والورش لا يرتبط بكورونا وعدد الاصابات ، وإنما للحد من انتشار المقاهى بطريقة عشوائية خاصة في المناطق السكنية ، لافته إلى أن القرار سيكون به استثناءات لعدد من المحال والورش خاصة البعيد عن المناطق السكنية.

ومن أبرز المواعيد المقترحة التى تناقشها الحكومة لإغلاق المحال والورش والمنشآت أن تتراوح توقيتات الغلق بين الساعة 10 و11 و12 صباحا وتختلف فى الصيف عن الشتاء وأن أقصى مواعيد للغلق 12 منتصف الليل في المطاعم والمقاهى فى الشتاء وأقصى مواعيد لغلق المطاعم والمقاهى فى الصيف 1 بعد منتصف الليل و غلق الورش قبل المحال التجارية بساعة ويستثنى من القرار الصيدليات ومحال البقالة والسماح بغلق المحال فى مواعيد مختلفة بالنسبة للمحافظات السياحية على أن تكون مدة الغلق تطبق خلال فترة الليل فقط