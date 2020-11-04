رسميا ..بايدن يفوز بولاية ويسكونسن ويعزز حظه فى الفوز بـ248 صوتا انتخابيا

كتبت رباب فتحى

أعلنت وكالة الأسوشييتد برس فوز المرشح الديمقراطى، جو بايدن بولاية ويسكونسن وأصواتها الانتخابية العشرة لتكون بذلك الولاية الثانية التى تنقلب من جمهورية إلى ديمقراطية، بعد فوزه فى أريزونا.

كما لقد قلب بايدن أيضًا الصوت الانتخابى الوحيد من دائرة نبراسكا الثانية للكونجرس.

وقالت ميجان وولف، مديرة لجنة الانتخابات فى ويسكونسن، فى إفادة صحفية، إن الولاية تعتقد أن النتائج غير رسمية باستثناء بلدة صغيرة تضم 300 شخص، (يتقدم بايدن حاليًا بحوالى 20 ألف صوت).

يتماشى إعلان ولاية ويسكونسن مع تصريحات حملة بايدن، بأنهم متفائلون بأن السباق يتحرك في اتجاههم، ويصل عدد الأصوات الانتخابية لبايدن الآن إلى 248، مما يعنى أنه سيفوز في الانتخابات إذا تمكن من الحفاظ على تقدمه فى نيفادا وميتشيجان.

وقالت حملة إعادة انتخاب دونالد ترامب، إنها ستطالب "على الفور" بإعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن، ولكن بالنظر إلى الهامش فى السباق ، فمن غير المرجح أن تغير إعادة الفرز النتيجة النهائية.

قالت حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إنها رفعت دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية ميشيجان المتأرجحة، وذلك بعد أن طالبت بوقف العد فى ولاية ويسكونسن.

قال مدير الحملة بيل ستيبين في بيان "لم يتم تزويد حملة الرئيس ترامب بوصول حقيقي إلى العديد من مواقع الفرز لمراقبة فتح بطاقات الاقتراع وعملية الفرز ، على النحو الذي يضمنه قانون ميشيجان. "لقد رفعنا دعوى اليوم في محكمة مطالبات ميشيجان لوقف العد حتى يتم منح حق وصول ذي مغزى".

كما نطالب بمراجعة بطاقات الاقتراع التي تم فتحها وفرزها بينما لم يكن لدينا وصول. يلتزم الرئيس ترامب بضمان احتساب جميع الأصوات القانونية في ميشيجان وفي كل مكان آخر ".