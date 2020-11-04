اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 09:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المترو يواصل توزيع الكمامات على العاملين ويشدد على ارتدائها خلال الرحلات

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 08:00 ص
المترو يواصل توزيع الكمامات على العاملين ويشدد على ارتدائها خلال الرحلات المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شركة المترو بتفعيل غرامات دخول المحطات واستقلال خطوطه بدون ارتداء كمامات، مع الاستمرار فى توزيع كمامات على العاملين لديها للوقاية من فيروس كورونا تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الوقائية ضد الفيروس.

وأكدت شركة المترو استمرارها فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال المترو.

كانت شركة المترو أعلنت أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة، مشددة على ضرورة استمرار الركاب فى ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو للوقاية من كورونا.

وواصلت شركة المترو أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات بخطوطها الثلاثة ضد كورونا، مع بث رسائل توعية عبر الاذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على العاملين ارتداء الكمامات باستمرار.


المترو

مترو الانفاق

حركة المترو

الوقاية من كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تنفيذ مشروعات مترو أنفاق وجر كهربائى بـ512 مليار جنيه من 2014 حتى 2024

السبت، 24 أكتوبر 2020 02:00 م

مترو الأنفاق يدعو الركاب لاستخدام كارت محافظ تذاكر نقدية بدلا من "الورقية"

الجمعة، 23 أكتوبر 2020 02:16 م

رئيس الهيئة: الدولة تستثمر 223 مليار جنيه فى مترو الأنفاق من 2014 حتى 2022

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 08:06 م

تجربة حية.. ارتياح بين كبار السن بعد تخفيض سعر تذكرة مترو الأنفاق

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 04:00 م

الكارت الذكى.. محفظة نقدية لاستقلال مترو الأنفاق.. إنفوجراف

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 02:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة