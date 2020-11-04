اليوم السابع
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استقرار أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور.. تعرف عليها

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 11:12 ص
استقرار أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور.. تعرف عليها سوق الفاكهة
كتب أحمد حمادة

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استقرت اليوم الأربعاء  4 -11-2020 أسعار الفاكهة وفقا للأسعار الرسمية في سوق العبور للجملة. 
 
وأكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرار اليوم، موضحا أن البرتقال ابو سرة 3- 4.جنيهات للكيلو، والبرتقال البلدى 5-10جنيهات للكيلو، والبرتقال السكري  ليتراوح بين 7-10جنيهات  للكيلو. 
 
وأشار النجيب في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن أسعار الجوافة من 3- 5  جنيها للكيلو، التفاح أحمر من 18 - 20 جنيها، والتفاح أخضر من 12 - 16جنيها، والكنتالوب تراوح بين 4 - 5 جنيهات للكيلو، والعنب الأحمر رومي 3-4 جنيهات، والعنب الكرمسن  7-11 جنيها والكمثري سجلت  7  -  9 جنيهات، والفروالة من 9 - 12 جنيها،  والبلح أصفر بارحي من 12 - 17 جنيها، و البلح أحمر  بلدي من 4 - 7  جنيهات، والكاكا من 7 - 11 جنيها الكيلو . 
 
الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، تواصل استكمال منظومة تدقيق المساحات وتقدير إنتاجية محاصيل الخضراوات خاصة العروة الخريفية بمحافظات الجمهورية، لتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية من خلال عمل خريطة زراعية تحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف.
 
وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك لجان من إدارة الخضر لضبط منظومة العمل والإنتاج الزراعى، وحصر البيانات الزراعية للخضر بصورة دقيقة، ووضع تصور كامل وصحيح للعمل على أرض الواقع لحل كافة المشكلات الزراعية لضمان تحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف.

اسعار الفاكهة

سوق العبور

الفاكهة

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