وزيرة التضامن تتفقد عددا من المنشآت الخدمية بكفر الشيخ وتسلم 620 مشروعا اليوم

كفر الشيخ - محمد سليمان

يستقبل اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى والوفد المرافق لها، اليوم الاثنين، لتفقد بعض المشروعات والمنشآت الخدمية، ويضمن برنامج الزيارة تفقد دار حضانة الأمل والرضع، وتفقد جمعية الهلال الأحمر المصرى، وزيارة مركز العناية المركزة والغسيل الكلوى، وحضانة الأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى زيارة حديقة صنعاء لمناقشة مشكلات الكليم بفوه، وتسليم 620 مشروعا.

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أن قطاع التضامن الاجتماعى يسعى إلى توفير كافة الخدمات المختلفة فى مشروعات الحماية المجتمعية وذوى الاحتياجات الخاصة والأسر غير القادرة والأسر المنتجة وغيرها من الخدمات، من خلال الوحدات والإدارات الاجتماعية المختلفة، مؤكدا أن الدعم الذى تقدمه الوزارة للمواطنين هو حق تكفله الوزارة لكل مستحق، فقد حرصت المحافظة والوزارة على التأكيد على العلاقة بين خدمات الرعاية الاجتماعية وزيادتها وارتفاع الكفاية الإنتاجية للمستفيدين ، كمقدمات لتحقيق التنمية التى تستهدفها رؤية مصر 2030.