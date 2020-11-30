محافظ الدقهلية يوجه بمتابعة تنفيذ مشروعات رصف الطرق الداخلية والشوارع

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن بمتابعة تنفيذ مشروعات الرصف للطرق الداخلية والشوارع بالقرى والتى يتم تنفيذها فى إطار الخطة الاستثمارية للعام الحالى 2020 /2021.

ففى مركز ومدينة المطرية قال محمد حمص رئيس المركز إنه تم اليوم الانتهاء من رصف الشارع مدخل قريه العصافرة من ناحية شارع السلام حتي مركز شباب العصافرة، بطول 200 متر وعرض 5 متر مسطح باجمالي تكلفة 260 ألف جنيه، كما يجري استكمال شارع الجمايلة وشارع مدخل الوحدة الصحية بالعصافرة وشارع عزيز ومدخل منطقة الشونة بذات القرية مشيرا ان اجمالي مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية بالمطرية تبلغ 3 مليون و399 الف جنيه.

وفى مركز ومدينة ميت سلسيل قال عبد السلام رئيس المركز، إنه تم الانتهاء من رصف طرق الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة ميت سلسيل من الخطة الاستثمارية وتشمل ،طريق عزبة 1 ، 6 الوحدة المحلية بالجعافرة بطول220 متر بتكلفة 320 الف جنيه، وطريق الوحدة المحلية بالكفر الجديد والمدرس الابتدائية 320 متر بتكلفة 350 ألف جنيه، واستكمال طريق داير الناحية ش المعهد الابتدائى والإعدادى والثانوى بالكفر الجديد 100 متر بتكلفة 150 ألف جنيه، ومدخل عزبة الكفافى والمعهد الدينى بالوحدة المحلية بالنظارة بطول 200 متر بتكلفة 240 ألف جنيه، وطريق داير الناحية بالوحدة المحلية بالجوابر بطول 170 متر بتكلفة 200 ألف جنيه، وطريق داير الناحية بالوحدة المحلية بالاتحاد بطول 250 متر بتكلفة 300 ألف جنيه ، كما يجرى حاليا استكمال نهاية طريق قرية الاتحاد.

وأكد محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لانتهاء المشروعات ودخولها الخدمة عملا على راحة المواطنين بالقرى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الاهتمام بمشروعات الطرق والرصف بالقرى بالمحافظات.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء فى هذا الشأن وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وتنفيذا لخطة محافظة الدقهلية بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وسرعة انتهائها تحقيقا لرضا المواطنين.