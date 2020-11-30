"تعليم القليوبية" تنظم قوافل مكبرة لمتابعة الانضباط بمدارس المحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

تابع عبد الرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية، نيابة عن الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم، مسابقة تقييم فريق المرشدات والكشافة بإدارة بنها التعليمية بمدرسة الدكتور أحمد زويل الرسمية للغات، تمهيدا لتصعيدهم على مستوى المحافظة، والتى أقيمت بحضور أعضاء لجنة التحكيم، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

وقال عبد الرحمن فتح الباب، إن المهام التى يقوم بها أعضاء فرق الكشافة تقوم على سرعة أخذ القرار الصائب والقدرة على التصرف فى أصعب المواقف، وأن الطلاب المشاركين فى المسابقة يتدربون على القيادة وتطبيق قرارات الثواب والعقاب، علاوة على أن النشاط الذى يمارسونه ينمى لديهم قدرات الاعتماد على النفس، ويشجعهم على العمل التطوعى الذى لا يميز بين الجنس أو اللون أو الدين.

فى سياق متصل، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بعمل قوافل متابعة لضبط الأداء بالمدارس، دفعت مديرية التربية والتعليم بقافلة متابعة مكبرة يترأسها خالد جرامون مدير إدارة كفر شكر التعليمية وفريق عمل مكون من هالة عاشور وكيل الإدارة، وفريق من متابعة الإدارة المكون من كلا من شفيقة حسانين وأسامة منصور ونور الدقميرى ومها عبد الفتاح وأحمد عبد المنعم من التعليم الثانوى بالإدارة يرافقهم خالد حجازى المنسق الإعلامى بالإدارة لضبط الأداء بمدارس قطاع كفر تصفا.

وتابعت القافلة مدرسة مجمع كفر تصفا الابتدائية وكفر تصفا الإعدادية بنات، والدكتور محمود مصطفى الثانوية بنات والدكتور مصطفى خليل الثانوية بنين وانتظام العاملين بالمدرسة وانتظام العملية التعليمية بها وتم التأكيد على الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة والعاملين بالمدارس.