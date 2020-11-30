اليوم السابع
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الإثنين، 30 نوفمبر 2020 09:30 م
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أسماء الفائزين بجولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب بأسوان.. إنفوجراف

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 07:30 م
أسماء الفائزين بجولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب بأسوان.. إنفوجراف أسماء الفائزين بجولة الإعادة فى أسوان

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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض عن أسماء الفائزين بانتخابات مجلس النواب، فى 4 دوائر انتخابية بأسوان، والتى جاءت كالتالى:
 
أسوان
 

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين، نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى تضمنت فوز 110 مرشحين.

 

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة طبقت جميع معايير النزاهة والشفافية الدولية فى إجراء جولة الإعادة، واتبعت أفضل الوسائل من أجل إتمام عمليات التصويت والفرز وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث أمرت الهيئة بتعقيم اللجان صباحا ومساء خلال أيام التصويت أو وقت الفرز وألزمت جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة وتوفيرها بالمجان لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع.


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