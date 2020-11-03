مدير "العمل الدولية" بالقاهرة: كورونا أثرت على فرص العمل على مستوى العالم

كتب محمد عبد المجيد

قال إيرك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أنهم يواجهون أزمة غير مسبوقة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد والتي تؤثر على كل العالم، ولا نعرف متى ستنتهى هذه الأزمة ومدى تأثيرها، وصعوبة توفير أرقام بشكل دورى، فمنظمة العمل الدولية تنظر فى تأثير ذلك على ساعات العمل، والبينات بالمنظمة فى الربع الثانى من عام 2020 إذا تمت المقارنة بعام 2019 نرصد خسارة 495 مليون ساعة عمل فى هذا الربع، قائلا إنهم ليس لديهم كل الإحصائيات بالكامل لأنهم لم يحصلون بعد على كل المعلومات المطلوبة.

وأضاف مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، على برنامج مساء DMC، والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على فضائية DMC، قائلا أن فيروس كورونا أثر على كل القطاعات، لكن بعضها تأثر بشكل أشد خاصتا هنا فى مصر، فالسياحة على سبيل المثال تأثرت بشكل كبير، فعدد السائحين والعاملين فى المطاعم وأيضا شركات التصدير تأثرت بسبب انكماش السوق، وبعض القطاعات مثل التجارة ربما يكون أقل مقارنة بقطاعات أخرى

وأكد إيرك أوشلان، على أن المرأة كذلك تأثرت بفيروس كورونا، لأنها من بين الفئات التى تفقد وظائفها سريعا لأن لديها مسئولية بالمنزل ورعاية الأسرة، مؤكدا على أنهم يعملون مع الشركاء الوطنيين لتقديم الدعم الفني للمرأة تحديدا، والقطاع الرسمي أيضا بسبب الانغلاق الذى حدث فى مارس وحتى مايو فى أوروبا ومصر.