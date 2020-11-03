اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 04:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مايكل مورجان: التصويت بالبريد فى كاليفورنيا ينبئ بتأخير إعلان النتيجة بالولاية

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 11:01 م
مايكل مورجان: التصويت بالبريد فى كاليفورنيا ينبئ بتأخير إعلان النتيجة بالولاية جانب من المداخلة الهاتفية
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
علق الدكتور مايكل مورجان، الباحث السياسى بمركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، على أجواء الانتخابات الرئاسية الأمريكية بولاية كاليفورنيا، قائلا إن كاليفورنيا تعد ولاية زرقاء ديمقراطية، حيث أن معظم الناخبين سوف يقومون بالتصويت لصالح مرشحهم جو بايدن، ولكن كان هناك عددا كبيرا من المصوتين بالولاية قاموا بالتصويت عن طريق البريد، مما ينبئ بتأخير إعلان النتيجة بالولاية نظرا للعدد المهول من المصوتين بالبريد خلال الأسبوعين الماضيين وتحديدا فى الأيام القليلة الماضية. 
 
وأضاف الباحث السياسى بمركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، على برنامج مساء DMC، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على فضائية DMC، أن هناك عددا كبيرا من المواطنين قاموا بشراء العديد من الأسلحة النارية لحماية أنفسهم لما بعد الانتخابات الأمريكية، وذلك وفقا للعديد من الصحف المحلية بولاية كاليفورنيا. 
 
وأشار الدكتور مايكل مورجان، إلى أن الانتخابات الأمريكية هذه المرة مختلفة عن الأعوام السابقة، حيث أنها تعد انتخابات غير تقليدية، وذلك بسبب وجود الاختلاف الكبير ليس فقط بين مرشحين، ولكن هناك اختلافات أيدلوجى وفكرى ورؤية لمستقبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك شاهدنا نسبة التصويت العالية للغاية خلال التصويت المبكر، مؤكدا أن الانتخابات فى هذه المرحلة تعد فارقة للغاية، مؤكدا أنها ستتحول ليس فقط فى المراكز الانتخابية ولكنها ستتحول إلى محاكم التصويت بسبب الاختلافات الكثيرة بين الحملتين. 

مايكل مورجان

الانتخابات الامريكيه

جو بايدن

دوناد ترامب

الانتخابات الرئاسيه الامريكيه

ترامب

بايدن

الرئيس الامريكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الانتخابات الأمريكية 2020 .. 93 ألف إصابة جديدة بكورونا ليلة التصويت

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 10:49 م

رئيس المجلس الأوروبى: ليلة الانتخابات الأمريكية ستكون غير متوقعة

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 10:36 م

تقاليع التصويت فى الانتخابات الأمريكية 2020.. كمامات و"مقنع" في طوابير الناخبين .. "ناخب الحصان" يلفت الأنظار فى ولاية تكساس.. ناخبة تتنكر فى زى "تمثال الحرية" و النسر الأمريكى على الأقنعة الطبية.. صور

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 10:31 م

الانتخابات الأمريكية.. "ذا هيل" تنشر الخريطة الكاملة لانتشار الحرس الوطنى تحسبا للشغب

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 10:19 م

الانتخابات الأمريكية تسيطر على تريند تويتر.. ومغردون يتمنون فوز ترامب

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 09:21 م

الانتخابات الأمريكية 2020.. فيديو لنائبة بالكونجرس ترقص قبل التصويت

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 09:19 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة