اليوم السابع
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مؤشرات بورصة الكويت خضراء للجلسة الثانية على التوالي

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 02:17 م
مؤشرات بورصة الكويت خضراء للجلسة الثانية على التوالي بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.95% رابحاً 104.52 نقطة ليغلق عند مستوى 5468.59 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 2.36% رابحاً 139.13 نقطة ليغلق عند مستوى 6042.26 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.78% رابحاً 33.36 نقطة ليغلق عند مستوى 4331.34 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة  1.18% رابحاً 51.27 نقطة ليغلق عند مستوى 4392.45 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 250.8 مليون سهم بقيمة 64.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.6 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاعي البنوك والصناعة بنسبة 2.25%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.72%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.69%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.61%، ثم قطاع المنافع بنسبة 1.27%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.03%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 2.60%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.25%.
 
وجاء سهم الشركة الوطنية للرماية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.64%، يليه سهم شركة المصالح العقارية بنسبة 8.70%، ثم سهم شركة هيومن سوفت القابضة بنسبة 7.35%، فيما تصدر سهم شركة جياد القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 6.43% يليه سهم شركة بيان للاستثمار بنسبة 5.30%، ثم سهم الشركة الوطنية للخدمات البترولية بنسبة 4.96%.

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