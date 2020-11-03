بورصة أبوظبى ترتفع بنسبة 0.25% بجلسة الثلاثاء.. ورأس المال يربح 3.1 مليار درهم

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.25% رابحاً 11.65 نقطة ليغلق عند مستوى 4649.428 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 687.260 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 92.2 مليون سهم، بقيمة 347.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 2889 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.49%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.45%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 1.42%.

وارتفع 14 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 11.4%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.56%، ثم سهم شركة القدرة القابضة بنسبة 4.08%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة دار التأمين بنسبة 4.94%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة بنسبة 3.5%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 3.07%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 77.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.49%.

وفي سياق متصل أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث سجل المصرف إيرادات بلغت 4.3 مليار درهم مقابل 5 مليارات درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة 1.1 مليار درهم مقابل 1.9 مليار درهم.