التعليم تؤكد تطبيق المدارس إجراءات كورونا بقوة فى أى فصل تظهر فيه حالات إصابة

كتب محمود طه حسين

وجهت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة طمأنة إلى أولياء أمور الطلاب فى المدارس الحكومية، بعد الحديث عن انتشار حالات قليلة مصابة بكورونا فى مدارس، لافتة إلى أن المدارس تطبق كافة الضوابط والإجراءات الاحترازية بدقة عالية بالتنسيق مع مسئولى وزارة الصحة، وهناك فصولا أغلقت فى مدرسة فى الجيزة ظهرت بها إصابة واحدة منذ فترة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الطلاب.



وأوضحت المصادر، أن المدارس تلتزم بالشفافية الكاملة تجاه أولياء الأمور، وفى حالة ظهور أى حالات يتم على الفور إبلاغ أولياء الأمور لأن ولى الأمر له دور مهم فى توعية ابنه بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ولكن الأمور مستقرة والدراسة منتظمة بشكل طبيعى.



وقال الدكتور طارق شوقى وزير التعليم والتعليم الفنى، إن الحالة مطمئنة فى المدارس بشأن فيروس كورونا، لافتا إلى أن نسبة الإصابة الآن 2 فى المليون.



وأضاف شوقى، أن مصر محظوظة بانخفاض نسبة الإصابة، منوها أن دولا أوروبية تسجل 30 ألف حالة باليوم.



وتابع شوقى قائلا: "عملنا جداول تبادلية فى المدارس، وفى إجراءات احترازية، وعاملين حساباتنا على بدائل أخرى، وسنقوم بزيادة القنوات التعليمية ومصادر أخرى للتعليم".



وواصل وزير التعليم: "سعداء أن الأعداد المصابة بكورونا محدودة ومفيش أى داعى للقلق، الدولة لو شمت ريحة مشكلة إحنا اللى هنتحرك حفاظا على أرواح أبنائنا".