اليوم السابع
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الانتخابات الأمريكية تسيطر على تريند تويتر.. ومغردون يتمنون فوز ترامب

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 09:21 م
الانتخابات الأمريكية تسيطر على تريند تويتر.. ومغردون يتمنون فوز ترامب جو بايدن وترامب
كتب محمد سعودي

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سيطرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية على تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث تصدرت العديد من الهاشتاجات التي تتحدث عن الانتخابات قائمة الأكثر رواجا عبر تويتر في الويات المتحدة الأمريكية، كما دخل هاشتاج الانتخابات الأمريكية قائمة أكثر الهاشتاجات تداولا في مصر أيضا.

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وبآلاف التغريدات تفاعل مغردو تويتر مع هاشتاجات الانتخابات الأمريكية من بينها "#Election2020، Election Day، GO VOTE، #Trump2020"، وتعني بالترتيب "انتخابات 2020، يوم الانتخابات، اذهب للتصويت، ترامب 2020"، حيث تباينت التغريدات بين مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانصار المرشح الديمقراطي جو بايدن.
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وتمنى العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن يفوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية مرة أخرى، مشيرين إلى أهمية انتخاب ترامب وفوزه على منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن.

واقتربت ساعة الحسم في سباق الانتخابات الأمريكية 2020، مع بدء فرز الأصوات في بعض الولايات وسط تقارب ملحوظ في استطلاعات الرأي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الطامح في الفوز بولاية رئاسية ثانية، ومنافسه جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

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 وبدأت عمليات فرز أصوات الناخبين المشاركين في التصويت المبكر، مساء اليوم الثلاثاء، في ولايات فلوريدا وجورجيا وأريزونا وكارولينا الشمالية ونيفادا، وذلك بعدما أظهرت الإحصاءات مشاركة 100 مليون ناخب أمريكي في تلك العملية، قبل انطلاق التصويت ظهر اليوم.

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ومساء اليوم، أجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة لمقر حملته الانتخابية في ولاية فرجينيا، معرباً عن ثقته الكاملة في الفوز بتلك الانتخابات وتمديد إقامته في البيت الأبيض لأربع سنوات إضافية.

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وقال ترامب لأعضاء فريق حملته أنه واثق من تحقيق نتائج إيجابية فى هذا السباق الانتخابي، مثلما حدث من قبل، فى إشارة إلى الانتخابات السابقة التى نافس خلالها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، وحقق فوزاً ساحقاً.

وجدد ترامب تعهده بالتوصل للقاح لوباء كورونا فى وقت قريب، متوجهاً بالشكر لأعضاء الحملة وجموع الشعب الأمريكي.

وأكد ترامب إنه لم يكن يقبل أن يكون هناك تجاوزاً في ملف تمويل حملته الانتخابية، قائلاً: كان بمقدوري أن أصبح ملك التمويلات لكنني لم أفعل.. من السهل أن اتصل بشركات وول ستريت لأقول لهم أرسلوا الأموال لكن هذا خطأ وسيخل بميزان التعاملات وهو ما لا أقبله".


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