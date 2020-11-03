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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 3-11-2020

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 03:23 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 3-11-2020 ذهب
كتبت : سماح حمدى

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ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الثلاثاء 3-11-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 229.18  ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو  229.18 ريال  بما يعادل  61.11$

سعر الذهب عيار 22  

بنحو  210.08 ريال  بما يعادل  56.02$

سعر الذهب عيار 21   

بنحو 200.54 ريال  بما يعادل  53.47$

سعر الذهب عيار 18   

بنحو  171.89 ريال  بما يعادل  45.83$

سعر الذهب عيار 14   

بنحو  133.69 ريال  بما يعادل  35.65$

سعر الذهب عيار 12  

بنحو  114.59 ريال   بما يعادل  30.55$

سعر أوقية الذهب

بنحو  7,127 ريال   بما يعادل  1,901$

سعر جنيه الذهب  

بنحو 1,604 ريال   بما يعادل   427.78$

سعر كيلو الذهب

بنحو 229,179 ريال  بما يعادل 61,109$
 
انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين الحذرين نتيجة الانتخابات الأمريكية حيث يتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي على الرئيس الحالي دونالد ترامب بفارق بسيط.
 
ولم يطرأ تغير يذكر على سعر المعدن الأصفر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1893.20 دولار للأوقية.
 
وقال هوي لي الاقتصادي في بنك او.سي.بي.سي "المعنويات معلقة على شعرة في الوقت الحالي.. لا يعرف أحد في أي اتجاه تسير الانتخابات وثمة عدة نتائج محتملة".
 
وأضاف أنه ستكون هناك شكوك بشأن التحفيز المالي طالما لم يحقق الديمقراطيون نصرا كاسحا في حين إن جاءت النتائح غير حاسمة أو محل تشكيك سيكون ذلك لصالح الدولار على الأرجح ويضعف الذهب.
 

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