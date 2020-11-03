أخبار × 24 ساعة.. السيسى يوجه بإنشاء 500 ألف شقة لصالح "سكن لكل المصريين"

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار.
السيسى لماكرون: يجب التفرقة بين الدين الإسلامى الداعى لنشر التسامح وبين الإرهاب
الحكومة للمواطنين: تطبيق عقوبة الغرامة 4 آلاف جنيه على مخالفى ارتداء الكمامة
انتظام صرف السلع المدعمة لاصحاب البطاقات فى ثانى يوم للصرف
وزيرة التعاون الدولى توقع اتفاقيتين مع إيطاليا لتنفيذ مشروع الروبيكى للجلود
وزيرة الصحة: المؤشرات تؤكد ظهور موجة جديدة من كورونا بمعظم دول أوروبا
مصر للطيران تسير اليوم 36 رحلة جوية لنقل 3700 راكب إلى عدة دول
مكتب التنسيق يؤكد تطبيق قواعد الأعلى للجامعات بشأن قبول طلاب الدبلومات الفنية
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