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أخبار × 24 ساعة.. السيسى يوجه بإنشاء 500 ألف شقة لصالح "سكن لكل المصريين"

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. السيسى يوجه بإنشاء 500 ألف شقة لصالح "سكن لكل المصريين" الرئيس السيسى
إعداد - إسماعيل رفعت

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار.
 

السيسى لماكرون: يجب التفرقة بين الدين الإسلامى الداعى لنشر التسامح وبين الإرهاب

 

انتظام صرف السلع المدعمة لاصحاب البطاقات فى ثانى يوم للصرف

 

وزيرة التعاون الدولى توقع اتفاقيتين مع إيطاليا لتنفيذ مشروع الروبيكى للجلود

 

مصر للطيران تسير اليوم 36 رحلة جوية لنقل 3700 راكب إلى عدة دول

 

مكتب التنسيق يؤكد تطبيق قواعد الأعلى للجامعات بشأن قبول طلاب الدبلومات الفنية


أخبار × 24 ساعة

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