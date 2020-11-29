18 متعافيا من فيروس كورونا يغادرون مستشفى النيل بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن مصدر طبي بمستشفى قها للعزل الصحي وفاة 4 أشخاص اليوم متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن تلك الحالات اثنين توفيا صباح اليوم والحالتين الاخرتين توفيا مساء وكانوا محجوزين بالعناية المركزة بالمستشفى.

وأشار المصدر، إلى أن المستشفي يستقبل الحالات التي بحاجة إلى عزل صحي نظرا لوجود أعراض قوية عليها وتستوجب الحجز فقط وان بالمستشفي 48 حالة محجوزين ويتم تقديم اوجة الرعاية الصحية لهم والطبية اللازمة لهم

فيما قال الدكتور عيد العطار مدير مستشفي النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، إنة تم خروج 18مصابا بكورونا، اليوم من المستشفي بعد أن اثبتت المسحتين التي أجريت لهما علي مدار 5 أيام تعافيهم من الفيروس،مشيرا إلى أن المتعافين يتم عزلهم بالمنزل عقب خروجهم لمدة 14يوما اخري، ويتم متابعتهم مع فريق طبي بالمستشفي

وأوضح مدير مستشفي النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، أنه يوجد 20 مصابا بفيروس كورونا حاليا محجوزين بالمستشفي، ويتم تقديم لهم العلاج اللازم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة، منوها، أن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكاملة طاقاته لخدمة المرضى ورعايتهم حتى تمام الشفاء.

بينما قالت الدكتورة أمنية محمود خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي، والمخصصة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، إن المستشفى استقبلت اليوم الأحد، 14 حالة اشتباه بفيروس كورونا، ثبت إيجابية 6 حالات منهم، موضحة أن جمع الحالات التي ثبت إيجابيتها والمشتبه فيهم، تم صرف العلاج اللازم لهم سواء علاج لأعراض الاشتباه، أو علاج للكورونا، موضحة أنه تم إعطائهم جميعاً تعليمات العزل المنزلي.

وأوضحت خليفة، أن جميع الحالات التي وصلت المستشفى اليوم والمشتبه في إصابتها بالكورونا، تم قياس نسبة الأوكسجين في الدم وعمل تحليل cbc وإشاعات على الصدر، ولم يثبت سوى إيجابية 6 منهم فقط.

وأشارت "خليفة"، إلى أن المستشفى حالياً لا يتم حجز مصابي الكورونا بها، ولكن يتم تحويل الحالات الحرجة لمستشفى الحجر الصحي بقها، منوهة إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى بلغ 320 حالة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم.