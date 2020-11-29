ميلانيا ترامب تنشر صور تزيين البيت البيض لموسم الأعياد وتشكر المتطوعين.. صور

كتب هيثم سلامة

يتزين البيت الأبيض قبل حلول موسم الأعياد، فيما يعتبر ذلك الاحتفال الأخير في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فوز جو باين المقرر استلام السلطة في يناير المقبل، ووجهت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب الشكر إلى المتطوعين الذى جاءوا إلى تزيين البيت الأبيض.

ونشرت ميلانيا ترامب، عبر حسابها بموقع تويتر، صورا لبعض المتطوعين في تزيين البيت الأبيض، وعلقت قائلة:" في نهاية هذا الأسبوع ، جاء متطوعون من جميع أنحاء أمريكا لتزيين البيت الأبيض، لموسم الأعياد.. شكرًا لكم على وقتكم وحماسكم وتفانيك للتأكد من أن روح السلام والفرح تملأ الغرف والقاعات التاريخية في منزل الشعب".



ميلانيا ترامب عبر تويتر

وكانت وجهت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، رسالة إلى الأمريكيين بمناسبة عيد الشكر، الذى تحتفل به الولايات المتحدة هذه الأيام، حيث غردت عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مساء الخميس، قائلة: "بحلول عيد الشكر، يتم تذكيرنا بحب العائلة والأصدقاء لأننا نفكر فى العديد من النعم التى تلقيناها... نحن ممتنون لأعضاء خدمتنا وأعضاء إنفاذ القانون على كل ما يفعلونه للدفاع عن هذه الأمة العظيمة وخدمتها".









يأتي ذلك عقب تقرير صحيفة دايلي ميل، يؤكد إن ميلانيا ترامب تعقد اجتماعات حول كتابة كتاب يروي عن وقتها كسيدة أمريكا الأولى، فيما قال أحد المطلعين: "ميلانيا في اجتماعات لكتابة مذكراتها في البيت الأبيض ولقد علمت أن زوجها الرئيس ترامب يشجعها على الأمر إنها لم تنته ، أو تسير بهدوء كما تتوقع." بالإضافة إلى ذلك ، "في أعقاب خيانة ستيفاني وينستون وولكوف، في كل من الأشرطة المطبوعة والسرية، قد تستحق قصة ميلانيا أموالًا طائلة."